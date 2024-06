Seis meses de gestión de Javier Milei en 6 hitos

El "No Hay Plata" es la marca registrada de éste gobierno y fue el puntapié inicial de la gestión que marcó el rumbo por donde transitaría. Gestión también signada por la lucha contra inflación, los cruces diplomáticos, la ley bases versión 1 y versión 2, el mal gerenciamiento del ministerio de capital humano y por supuesto la más reciente declaración del presidente Milei expresando que él es el enemigo del estado.

La Lucha contra la inflación

En éstos 6 meses aún no ha logrado el apoyo político institucional que necesita para legitimar su gestión y dar continuidad a su plan político económico. Así la lucha contra la inflación, como punta de lanza de su gestión, que pasó del 25,5% en diciembre del año pasado a un 4,2 % en mayo de este año, si bien registra un claro descenso en términos macroeconómicos, no revela signos positivos en la microeconomía, en la economía doméstica, traduciéndose ello en la pérdida del poder adquisitivo de la población, a consecuencia del ajuste y quita de subsidios a los servicios de luz, gas, agua y medios de transporte, como también prepagas y la consecuente pérdida del valor del salario contra la inflación.

Paralelamente los números de la pobreza son escandalosos trepando a 55,5% el índice de pobreza de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica Argentina y los valores de la indigencia ascendiendo a 17,5%, eso fue motivo suficiente para que la iglesia interpele al presidente y su entorno en éstos términos "en éstos tiempos difíciles, ¿que estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? ¿podremos mirarnos sin echar culpas como adolescentes?", a ello se suma que, en la catedral metropolitana de Buenos Aires, en su nave central, se montó un comedor atendiendo a los más desamparados. Dura imagen que retrató la crudeza en términos económicos y sociales por los que atraviesa el país.

Decreto de necesidad y urgencia

A poco de asumir el presidente Javier Milei firmó un mega decreto con el objetivo de buscar la desregulación de la economía, y en ese camino por tratar de qué el estado se corra, se estableció que, por ejemplo, el periodo de prueba en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado pasa de 3 a 8 meses. Ese paquete de reforma determina también que "cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización". En esa línea la norma también dispone una importante ampliación de las actividades consideradas "esenciales" y "de importancia trascendental", que deben brindar como mínimo un 75% o un 50% de la prestación normal del servicio, respectivamente. Según especialistas, la medida limita el derecho a huelga.

Modificaciones que sin lugar a dudas son más que polémicas por que atacan directamente a los derechos adquiridos por todos los trabajadores, pretendiendo una radical reforma laboral. Como se puede observar, la reforma arremete al corazón de los derechos de los trabajadores, es por ello que debido a numerosos reclamos se sucedieron varias medidas cautelares dictadas por la justicia argentina ante éstas reformas en el ámbito del derecho del laboral.

Ley de bases versión 1

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue un mega proyecto que inicialmente estuvo compuesto por 664 artículos que buscaban una gran reforma del Estado, a través de la emergencia económica; la reorganización administrativa; seguridad y defensa; justicia; interior, ambiente, turismo y deporte; capital humano; salud pública; e infraestructura y servicios.

Asimismo, el proyecto ratificaba el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por Milei el 20 de diciembre de 2023, que todavía se encuentra plenamente vigente pero que tuvo un primer tropiezo cuando fue rechazado en marzo por los senadores.

El 2 de febrero la iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada en la votación en general por la Cámara de Diputados. No obstante, 4 días después, en la votación en particular, cuando se vota artículo por artículo, no se alcanzaron los acuerdos necesarios, una clave de ello fue la falta de experiencia legislativa, destreza legislativa, en definitiva desconocimiento del procedimiento parlamentario, como también el enfrentamiento del presidente con el congreso, tornándose ello inentendible cuando el oficialismo necesita contar con los votos del parlamento, ya que su propia fuerza política es minoritaria en ambas cámaras y requiere de las herramientas legislativas que sirvan de marco al plan político y económico del gobierno. De ésta manera el ejecutivo se vio forzado a llevar nuevamente el proyecto a comisiones, lo que implicó que el proyecto volvió a foja cero.

Ley de bases versión 2 que llegó al senado

La versión 2 que llego al senado y que obtuvo dictamen y fue aprobado en general por la Cámara de Diputados contenía 232 artículos, más reducida que la versión 1, y el aprobado en particular finalizó con 238 artículos. Esta iniciativa está dividida en 10 títulos, entre los que se destacan la declaración de emergencia, la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado, la modernización laboral, la energía, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y cambios previsionales.

El texto, además, contenía un anexo con las empresas públicas sujetas a privatización o a concesión. Un primer listado incluía a Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. El segundo listado contenía empresas sujetas a privatización o a concesión, entre ellas AySA SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.

Las modificaciones del Senado

Con un rol preponderante del nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, en las negociaciones con los senadores el paso de la ley por esa cámara fue diferente a la de diputados. Francos, viejo lobo de mar, pudo acordar y dialogar con los legisladores y armar la estrategia para arribar a buen puerto respecto de la sanción de la ley en senadores.

El oficialismo tuvo como miembro informante al senador Bartolomé Abdala (LLA), quien manifestó las modificaciones acordadas con el objetivo de acercar posiciones con los otros senadores que aún estaban indecisos y evitar de esa manera la caída de la Ley Bases.

En ese sentido el oficialismo decidió bajar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión del listado de privatizaciones y eliminar el capítulo previsional, manteniendo la moratoria para quienes no suman suficientes años de aportes.

Uno de los cambios agregados apuntó a la prohibición de la facultad del Poder Ejecutivo de disolver organismos vinculados a la cultura. Así también, se incorporó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de las facultades de intervención.

Otro punto clave para los gobernadores fue evitar la rescisión de los contratos de obras públicas que estén ejecutados en un 80% o más, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. También se incluyó que para los contratos que ya hayan sido suspendidos, su ejecución se reanudará luego de que se firme un acuerdo que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

Transcurridas más de 10 horas de sesión, el senador Abdala anunció más reformas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que fueron negociadas y acordadas con la oposición de dialoguistas con el fin de blindar el articulado. Acotando de esa manera éste régimen de inversiones al sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

En respuesta a las Pymes se incorporó un plan de desarrollo de proveedores que deberá tener un compromiso de contratación de proveedores locales de un mínimo de un 20% de inversión sobre el pago total de proveedores.

La ley regresa a la cámara baja para un nuevo tratamiento, con más chances, hoy, de ser sancionada en diputados. Aquí es dable volver a resaltar que el presidente Milei, en un nuevo ataque se enfrentó a los legisladores nacionales tratándolos de degenerados fiscales por haber dado media sanción a otro proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que ahora deberá pasar también a la cámara de senadores.

No podemos decir que la nueva ley de bases sea un gran triunfo del gobierno, a pesar de las valiosas negociaciones y acuerdos que selló el jefe de gabinete. No olvidemos que su aprobación no contó con el margen suficiente que ellos anhelaban, apelando al desempate de la presidenta del senado y conteniendo el aliento en el momento de la definición, lo que demuestra una vez más que al oficialismo aún le falta rodaje político.

Ahora regresa a diputados la media sanción del senado comenzando nuevamente un proceso de acuerdos para que el gobierno nacional finalmente cuente con los marcos normativos para desandar su gestión.

Prontamente el oficialismo contará con la ley bases y a partir de ese momento deberá demostrar con acciones concretas que la mentada ley beneficiará a una gran mayoría, entendemos que ahora es el turno de liderar el país ya contando con las herramientas legislativas que el presidente tanto demandó.

Un capítulo aparte y triste fue la represión sufrida el día de la votación en el senado por los trabajadores y los jubilados, donde lamentablemente los adultos mayores son protagonistas por cuestiones que no mejoran su calidad de vida debido a salarios de miseria comidos por la inflación.

Relaciones Internacionales

El ataque constante a sus pares, los insultos, las descalificaciones, la negación del otro, las descortesías, el ejercicio del contraste permanente como factor legitimante le han servido para acaparar la atención a nivel global al presidente argentino. Como vengo sosteniendo hay más ideología que política, y ello ha determinado que se rompa la noción de convivencia pacífica. Este liderazgo avasallante lo muestra al presidente dispuesto a hacer cosas que otros no se animaban, por ejemplo, insultar al Papa.

Milei lanzó duras acusaciones contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: "que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece". En esa misma línea hizo referencia al pasado guerrillero del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A mediados de mayo, Javier Milei viajó a Madrid para ser parte de un evento organizado por el partido de ultraderecha Vox. Allí el presidente argentino apuntó sus cañones contra el socialismo mediante un inflamado discurso y se refirió al episodio protagonizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respecto del escándalo judicial que involucra a su esposa Begoña Gómez, acusada de corrupción. Esta conducta del presidente Milei determinó la ruptura de las relaciones diplomáticas con España, hecho excepcional y alarmante, en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con la península.

Milei viajó cuatro veces a Estados Unidos para reunirse con figuras políticas y empresariales, como Donald Trump; el CEO de Tesla, Elon Musk; el presidente y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y los directivos de Google, Apple y Open AI. Hasta ahora nunca se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni con ningún otro funcionario de ese Gobierno.

Mal gerenciamiento del Ministerio de Capital Humano

El escándalo con los alimentos sin entregar del ministerio de capital humano lleva varios días sin encontrar clausura posible a tal evento crítico, ya sea por mala gestión, la irresponsabilidad, la falta de experiencia o la falta de pericia en el manejo de la administración pública, ni hablar del incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin dudas que el gobierno está frente a una crisis de mala gestión, por el mal comportamiento o la irresponsabilidad frente a malas decisiones o la no decisión que hubiere correspondido tomar. Para mitigar esas crisis se espera siempre que el daño sea reparado o controlado, no bastando solamente declaraciones o comunicaciones institucionales.

Finalmente, cerramos con las tristes declaraciones que hizo el presidente hace unos días colocándose como enemigo del estado, un estado del cual es el representante elegido por el voto popular, al cual debe administrar y generar las políticas públicas que urgen tomar para cambiar el estado de situación en que nos encontramos todos los argentinos. Resulta totalmente impertinente e irresponsable su declaración de enemigo estatal y su profundo desprecio por el estado, cuando el estado es la mayor organización política.

Claudio Gareca

Docente en Ciencia Política