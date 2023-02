Tras la sequía, el granizo destruyó plantaciones de verdura en los Valles de Jujuy

Desde hace 3 años, Argentina sufre una intensa sequía que afectó y continúa generando consecuencias en los sectores productivos. Durante este verano, las precipitaciones se registran de manera aislada e incluyendo fenómenos como caída de granizo, lo que generó pérdidas en los Valles de Jujuy .

"El pasado martes 14 de febrero sufrimos una tormenta de viento y granizo, más que granizo fue piedra. Eran piedras de 5 centímetros de diámetro en algunos casos", explicó a Canal 7 José Vilte, productor de San Antonio.

El cultivador de verduras sostuvo que ese tipo de hechos "no es normal en esta época del año, porque en febrero esperamos lluvia nada más". En el lugar, desde hace 7 años cosecha chauchas, zapallitos, pimientos y pepinos.

"Una tormenta así no me pasó nunca, antes hubo alguna granizada leve, como esta no", indicó y sumó en ese sentido: "el tiempo está cambiado, está raro de alguna manera, después de la granizada se puso frío y ya no sabemos qué puede pasar".

José Vilte, productor afectado por el temporal en San Antonio

Con relación a la cantidad de productores afectados, indicó que son entre 12 y 15 que se dedican a las frutas y verduras y alrededor de 20 abocados al tabaco, en la zona de San Antonio, El Carril y La Toma.

Luego del temporal, los damnificados acudieron a la Municipalidad y desde la comuna establecieron contacto con el Ministerio de la Producción, cuyos profesionales técnicos recorrieron el área durante los días posteriores para evaluar los daños y posibilidades de asistencia.

EN ARGENTINA CAYÓ LA VENTA DE CAMPOS POR LA SEQUÍA

El informe mensual de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) reflejó que en enero pasado el "Índice de actividad del mercado inmobiliario rural" registró una caída del 15,75% mensual, como consecuencia de la estacionalidad durante los meses de verano, pero también por la sequía y la situación política y económica del país, que le impone incertidumbre a la toma de decisiones de compra y venta de campos.

En el relevamiento de actividad en el arranque del año 2023, la CAIR indicó que el índice cayó a 18,99 puntos. Hay que recordar que el "Índice de actividad del mercado inmobiliario rural" es un índice mensual que refleja la "actividad" del mercado. Se toma como base de referencia máxima 100 puntos, correspondientes al pico de máxima actividad histórica. No refleja precios/valores, solo actividad de mercado. Se comenzó a medir a partir del mes de noviembre del 2013.

José María Bauzá, presidente de la entidad, aseguró que "la actividad del sector inmobiliario rural cerró en baja tanto en diciembre de 2022 como en enero de 2023. La merma tiene un carácter estacional, ya que es cuando el personal del sector se toma vacaciones. A la hora de cerrar la compraventa de una propiedad agrícola o ganadera, puede influir en el ánimo del comprador pero no en la inversión, ya que aquel que opta por invertir en la compra de un campo tiene una visión a veinte años para el tiempo de tenencia de la tierra que adquiere. Por ello, entendemos que estas cosas superan la situación climatológica".

En lo que respecta a la concreción de una inversión, el titular de la Cámara aseguró que como consecuencia de la situación económica y política en la Argentina, "sin duda tenemos varias trabas. Pero, si tomamos en cuenta el valor de la tierra, se reactivó. Y entre las trabas vemos el acceso a las divisas necesarias para concretar la operación en un año electoral. Allí encontramos demanda de aquellos que quieren adelantarse a un cambio, y también están los que no. Están divididas las opiniones".