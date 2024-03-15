Tras las tormentas en diferentes sectores de Jujuy, hay rutas cortadas e intransitables

ESTADO DE RUTAS
Tras las fuertes precipitaciones que azotaron a gran parte del territorio provincial registradas desde la madruga de este viernes, hay algunas rutas cortadas e intransitables, por lo que se solicita evitar llegar a esos puntos.
La Secretaría de Seguridad Vial brindó un reporte detallado de las rutas que presentan problemas de transitabilidad:
Transitable con precaución
- RUTA PROV. N° 35 ALT. PUENTE RIO LOS PAYOS (TRAMO ENTRE TILQUIZA Y OCLOYAS) / ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RUTA PROV. N° 6 - TRAMO SANTA CLARA-EL FUERTE - DPTO SANTA BARBARA / ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RN 9 ENTRE LA LOC. DE VOLCAN KM 1731,66 Y LOC. DE TILCARA KM 1773,85 TRANSITABLE CON PRECAUCION POR TAREAS DE MOVIMIENTO DE SUELOS SOBRE EL TERRAPLEN DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL QUE SE CONSTRUYE, DONDE HABRA MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS SOBRE LA BANQUINA DE RN 9
- RN 9 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE KM 1771 Y 1773 LOC. DE TILCARA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RUTA PROVINCIA N°22 FINCA EL PONGO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO RIO LOS ALISOS - PONGO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RN 34 ALTURA INTERSECCION RN 66- TRAMO EL CUARTEADERO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RUTA NACIONAL Nº 34 - KM 1150 (Limite con la Prov. Salta) AL KM 1175 (El Cuarteadero) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RN 9 ENTRE LA LOC. DE VOLCAN KM 1731,66 Y LOC. DE TUMBAYA KM 1738,98 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RUTA PROVINCIAL N°70 TRAMO DESDE EXAR HASTA RN 51 SALTA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RP 22 TRAMO EMP. RN 66 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
- RP 73 CAMINO A LOCALIDAD DE COCTACA - DPTO. HUMAHUACA INTRANSITABLE
- RUTA INTERNA DESDE TRES CRUCES HACIA EL AGUILAR - ALT. PARAJE RIO GRANDE - DPTO HUMAHUACA CORTE TOTAL
- RP 56 ALT. PUENTE RIO LOS BLANCOS, SENTIDO HIGUERILLAS HACIA PALPALÁ MEDIA CALZADA CON PRECAUCIÓN
- RP 73 ALT VALLE COLORADO - (DPTO VALLE GRANDE) / ESTADO DE TRANSITABILIDAD: MEDIA CALZADA CON PRECAUCION, HABILITADO SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS
- RP 43 (EMPALME RP 55 Y RN 34) ZONA BACHEO
- RP 22 (TRAMO EMPALME RN 66 RP 19 TAREAS DE CONSERVACION
- RP 70 LAGUNA POZUELOS
- RP 67 AEROPUERTO - CANGREGILLOS
- RP 7 ABRA PAMPA MISA RUMI
- RP 40 CUSI - SAN JUAN Y OROS
Rutas con corte total
- RUTA PROVINCIAL N° 37 TRAMO LOCALIDAD EL TALAR ALTURA SECTOR LA MEDIA LUNA, CON DIRECCIÓN HACIA ACCESO NORTE LOCALIDAD DE PICHANAL (SALTA)- DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON DESVÍOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO POR CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA DEL RIO SAN FRANCISCO
- RN 52 KM 51 ALT. PARAJE SALADILLO
- RP 37 TRAMO LOC. DE VINALITO HACIA LOC. DE EL TALAR - DPTO SANTA BARBARA CORTE TOTAL CON DESVIOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
- RP 29 TRAMO ARROYO QUEBRADA HONDA (RIO TIRAXI)
- RP 20 TRAMO EMP. RP 56 CAMINO A LAS ESCALERAS
- RP 4 TRAMO LA HORQUETA
- RP 10 TRAMO ARROYO S/N COLAPSO DEL PUENTE
- RP 48 TRAMO RIO PERICO
- RP 19 CAMINO NORMENTA
- RN 40 RIO VARIOS, SAN JUAN Y OROS
- RUTA 265 ALT RIO CABRERIA - DPTO SANTA CATALINA
- RP 5 EL ANGOSTO - DPTO SANTA CATALINA
- RP 73 RIO VARAS, RIO ZENTA, LAGUNA VERDE
- RP 18 RIO ALONSO
- RP 13 RIO GRANDE (ITURBE) - DPTO HUMAHUACA
- RUTA 18 RIO ALONSO - DPTO DE TILCARA
- RUTA 14 RIO EL AGUILAR (CASA GRANDE) - DPTO HUMAHUACA
Transitable
- RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: HABILITADA
- RN 9 KM 1773 ACC. SUR A TILCARA: HABILITADA
- RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: HABILITADA
- RN 9 KM 1830 ALT HORNADITAS: HABILITADA
- RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: HABILITADA
- RN 40 ACC. CORANZULI: HABILITADA
- RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: HABILITADA
- RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: HABILITADA