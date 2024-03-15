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ESTADO DE RUTAS

Tras las tormentas en diferentes sectores de Jujuy, hay rutas cortadas e intransitables

Conocé el estado de las rutas nacionales y provinciales.

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Somos Jujuy por Somos Jujuy | 15-03-2024 07:15

Tras las fuertes precipitaciones que azotaron a gran parte del territorio provincial registradas desde la madruga de este viernes, hay algunas rutas cortadas e intransitables, por lo que se solicita evitar llegar a esos puntos.

La Secretaría de Seguridad Vial brindó un reporte detallado de las rutas que presentan problemas de transitabilidad:

Transitable con precaución

  • RUTA PROV. N° 35 ALT. PUENTE RIO LOS PAYOS (TRAMO ENTRE TILQUIZA Y OCLOYAS) /  ESTADO DE TRANSITABILIDAD:   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RUTA PROV. N° 6 - TRAMO SANTA CLARA-EL FUERTE - DPTO SANTA BARBARA / ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RN 9 ENTRE LA LOC. DE VOLCAN KM 1731,66 Y LOC. DE TILCARA KM 1773,85 TRANSITABLE CON PRECAUCION POR TAREAS DE MOVIMIENTO DE SUELOS SOBRE EL TERRAPLEN DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL QUE SE CONSTRUYE, DONDE HABRA MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS SOBRE LA BANQUINA DE RN 9
  • RN 9 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE KM 1771 Y 1773 LOC. DE TILCARA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RUTA PROVINCIA N°22 FINCA EL PONGO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO RIO LOS ALISOS - PONGO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RN 34 ALTURA INTERSECCION RN 66- TRAMO EL CUARTEADERO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RUTA NACIONAL Nº 34 - KM 1150 (Limite con la Prov. Salta) AL KM 1175 (El Cuarteadero) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RN 9 ENTRE LA LOC. DE VOLCAN KM 1731,66 Y LOC. DE TUMBAYA KM 1738,98 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RUTA PROVINCIAL N°70 TRAMO DESDE EXAR HASTA RN 51 SALTA TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RP 22 TRAMO EMP. RN 66 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
  • RP 73 CAMINO A LOCALIDAD DE COCTACA - DPTO. HUMAHUACA INTRANSITABLE
  • RUTA INTERNA DESDE TRES CRUCES HACIA EL AGUILAR - ALT. PARAJE RIO GRANDE - DPTO HUMAHUACA CORTE TOTAL
  • RP 56 ALT. PUENTE  RIO LOS BLANCOS, SENTIDO HIGUERILLAS HACIA PALPALÁ MEDIA CALZADA CON PRECAUCIÓN
  • RP 73 ALT VALLE COLORADO - (DPTO VALLE GRANDE) / ESTADO DE TRANSITABILIDAD: MEDIA CALZADA CON PRECAUCION, HABILITADO SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS 
  • RP 43 (EMPALME RP 55 Y RN 34) ZONA BACHEO
  • RP 22 (TRAMO EMPALME RN 66 RP 19 TAREAS DE CONSERVACION
  • RP 70 LAGUNA POZUELOS
  • RP 67 AEROPUERTO - CANGREGILLOS
  • RP 7 ABRA PAMPA MISA RUMI
  • RP 40 CUSI - SAN JUAN Y OROS

Rutas con corte total

  • RUTA PROVINCIAL N° 37 TRAMO LOCALIDAD EL TALAR ALTURA SECTOR LA MEDIA LUNA, CON DIRECCIÓN HACIA ACCESO NORTE LOCALIDAD DE  PICHANAL (SALTA)- DEPARTAMENTO SANTA BARBARA CON DESVÍOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO POR CRECIDA DEL CAUDAL DE AGUA DEL RIO SAN FRANCISCO
  • RN 52 KM 51 ALT. PARAJE SALADILLO 
  • RP 37 TRAMO LOC. DE VINALITO  HACIA LOC. DE EL TALAR - DPTO SANTA BARBARA CORTE TOTAL CON DESVIOS HABILITADOS POR CAMINO INTERNO
  • RP 29 TRAMO ARROYO QUEBRADA HONDA (RIO TIRAXI)
  • RP 20 TRAMO EMP. RP 56 CAMINO A LAS ESCALERAS
  • RP 4 TRAMO LA HORQUETA
  • RP 10 TRAMO ARROYO S/N COLAPSO DEL PUENTE
  • RP 48 TRAMO RIO PERICO
  • RP 19 CAMINO NORMENTA
  • RN 40 RIO VARIOS, SAN JUAN Y OROS
  • RUTA 265 ALT RIO CABRERIA - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 5 EL ANGOSTO - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 73 RIO VARAS, RIO ZENTA, LAGUNA VERDE
  • RP 18 RIO ALONSO
  • RP 13 RIO GRANDE (ITURBE) - DPTO HUMAHUACA
  • RUTA 18 RIO ALONSO - DPTO DE TILCARA
  • RUTA 14 RIO EL AGUILAR (CASA GRANDE) - DPTO HUMAHUACA

Transitable

  • RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: HABILITADA
  • RN 9 KM 1773 ACC. SUR A TILCARA:  HABILITADA
  • RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: HABILITADA
  • RN 9  KM 1830 ALT HORNADITAS: HABILITADA
  • RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE:  HABILITADA
  • RN 40 ACC. CORANZULI: HABILITADA
  • RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: HABILITADA
  • RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: HABILITADA

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