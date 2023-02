Tras tres meses de búsqueda, recuperaron la campana de la Escuela Normal de Humahuaca

Tras tres intensos meses de búsqueda, el objeto representativo que pesa alrededor de 6 kilos de aleación de níquel y bronce, perteneciente a la Escuela Normal de Humahuaca, fue hallado por una mujer que caminaban por la zona de la denominada de Peña Blanca.

“El domingo subimos con una amiga hasta la virgen de la peña blanca y ahí, al pie de la virgen, estaba la campana, me comuniqué con una profesora de la escuela y ella me dio el teléfono de la vicedirectora, hablé con ella, me dijo que por favor la llevemos a la comisaría. Después fue entregada y se labró un acta de recepción”, indicó la mujer protagonista del hallazgo para el sitio Sol Del Norte Hca Ok.

De esta manera la campana sustraída a fines de noviembre del 2022, volverá a sonar para alumnos, docentes, autoridades y los vecinos que circulan en cercanías de la Escuela Normal República de Bolivia.

Escuela Normal de Humahuaca, Monumento Histórico

Cabe destacar que la Escuela fue declarada Monumento Histórico en 2019, "lo que implica que no sólo la fachada tiene esa condición, sino también la escuela por sus características. Al ser una escuela centenaria con mucha historia encima, tiene un valor importante en cada una de las piezas con las que cuenta en su interior", precisó a Somos Jujuy el director del establecimiento, Hilario Castro.

La campana sustraída, había sido donada por el grupo de egresados de 1989 cuando cumplió 25 años de aquella promoción.

Finalmente Castro indicó: "Hubo muchas campanas en el establecimiento durante el paso del tiempo que fueron quedando en desuso por el uso cotidiano".