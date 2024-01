Vacunación contra el dengue en Jujuy: cómo es posible acceder y quiénes no deben inmunizarse

Aunque Jujuy no registró casos autóctonos de dengue en esta temporada, la vacuna contra la enfermedad se comercializa en farmacias de la provincia . Desde el Ministerio de Salud explicaron por qué no se administran las dosis en el sistema público y advirtieron sobre las personas que no pueden ser inmunizadas debido a la formulación de las dosis.

"Para la vacunación contra el dengue hay dos vacunas aprobadas por la Anmat, la Federación Europea de Medicamentos y la Asociación de Medicamentos de Estados Unidos, que son la vacuna Dengvaxia y la vacuna Qdenga, de distintos laboratorios", explicó al respecto la subdirectora provincial de Atención Primaria de la Salud, Roxana Fatum.

Asimismo, indicó que "una es de tres dosis separadas por seis meses, la Dengvaxia que es la primera que se aprobó, mientras que la Qdenga, que la aprobó la Anmat el año pasado para aplicación en nuestro país, consta de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses".

La funcionaria explicó que "la Comisión Nacional de Inmunizaciones no recomendó la incorporación de esta vacuna en el Calendario Nacional de Vacunación por el hecho de que son dos dosis y es muy difícil completar el esquema, separado por tres meses", a ello se adiciona que "no frena los brotes, así que por eso no es costo-beneficio incorporarla al calendario".

Vacuna Qdenga contra el dengue

No obstante, la vacuna "sí está disponible en las farmacias para que la persona que pueda acceder a comprarla la pueda adquirir con una indicación médica". Fatum recalcó la importancia de que un profesional recete la colocación porque se debe considerar "si el paciente sufre alguna reacción".

"Pueden comprar la vacuna, tienen que ir con la indicación médica de colocación y recordar que esta vacuna no se aplica intramuscular como otras vacunas, sino que se aplica en forma subcutánea", apuntó Fatum.

La subdirectora provincial de Atención Primaria de la Salud recalcó que es "importante decir que estas dos vacunas, tanto Dengvaxia como Qdenga, son vacunas a virus vivos atenuados, por lo tanto no la pueden recibir personas que tienen inmunocompromiso, sea por VIH, alguna enfermedad que lo inmunodeprimida como lupus, como artritis reumatoidea o por estar tomando medicamentos que producen inmunosupresión. Tampoco la pueden recibir las embarazadas, los niños menores de 4 años en caso de Qdenga y menores de 9 en caso de Dengvaxia, tampoco personas en periodo de lactancia".