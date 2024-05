Demoraron 60 vehículos que operaban como Uber y taxis ilegales en Jujuy

La Dirección de Tránsito y Transporte, de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo operativos en el centro capitalino con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

Al respecto, el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, informó que, durante el transcurso del mes de abril, se llevaron a cabo acciones que resultaron en la detención de aproximadamente 60 vehículos que estaban transportando pasajeros de manera ilegal.

Control - auto demorado

Frías enfatizó la importancia de que la comunidad evite utilizar estos medios de transporte ilegales, “recomendarle a la comunidad, como siempre le decimos, evitar tomar estos vehículos teniendo en cuenta que en los diferentes procedimientos que se realizaron, conductores carecían de licencia de conducir, en algunos casos los vehículos no tienen RTV, en otros casos no tenían seguro o tienen seguro contra terceros comunes para un vehículo particular. No así, en el transporte alternativo habitado, que reúne las condiciones de seguridad necesarias”

También, Frías recordó que Uber está prohibido en la ciudad de acuerdo con lo establecido en la ordenanza del Concejo Deliberante, con sanciones significativas para aquellos que lo utilicen, “es así que al día de la fecha tenemos una gran cantidad de vehículos que todavía no podrían retirarlo, teniendo en cuenta el valor de las infracciones”.

Reiteran la prohibición de Uber en Jujuy: "No está permitido y no está planificado realizar una modificación"

En Jujuy continúa la polémica por la llegada oficial de Uber al sistema de transporte alternativo. En medio de posturas enfrentadas entre los que esperan con ansias la regulación de la aplicación y los que se resisten por considerarlo una competencia desleal, desde el Concejo Deliberante capitalino, indicaron que no está permitido.

El concejal Gastón Millón dialogó con Canal 7 y explicó que desde el 2020 hay una ordenanza que prohibide el uso de la aplicación Uber en Jujuy: "El sistema que rige en San Salvador de Jujuy no permite el funcionamiento de sistemas como Uber o similares".

Luego agregó: "Obviamente los vehículos tienen que pasar una inspección técnica, anualmente tienen que cumplir con toda una serie de pautas de seguridad como: tener seguro y que los choferes estés habilitados como profesionales y no con el carnet común. Son una serie de elementos que hacen más que nada a la seguridad de los usuarios".

Más adelante, Millón volvió a resaltar: " No está permitido y no está planificado realizar una modificación en esto. Esto es para que se queden tranquilos, más allá de las declaraciones o voluntad de alguien, no está permitido. Estamos de acuerdo en que se pueda discutir e inclusive que pueda llegar a desarrollarse, dentro de este sistema de taxis y control de los mismos, alguna aplicación que pueda ser más práctica o más simple para la gente, pero que fundamentalmente tiene que llevarle seguridad".

Finalmente, Millón indicó: "La idea es seguir avanzando, hay que ayornarse y avanzar con estas aplicaciones, dentro de las normas que permiten solamente los taxis con licencia habilitada".