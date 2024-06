Vecinos de Volcán insisten en recuperar el suministro de agua potable

Una vez más los pobladores de Volcán insisten en la necesidad de recuperar el suministro de agua del propio pueblo, con el que se abastecieron por años hasta que ocurrió el alud, lo que les permitía contar con agua apta para consumo. Desde que se reconstruyó la comunidad y se instalaron las nuevas viviendas, el pueblo se abastece con agua de Tumbaya que no es potable, por lo que deben comprar agua envasada para consumo.

Mercedes Torres, vecina de Volcán, dialogó con Canal 7 de Jujuy, reiterando el pedido a las autoridades. “Después que vino el alud ya no tuvimos mas agua de filtro que obteníamos del propio pueblo, teníamos agua limpia, de buena calidad que podíamos tomar, pero hace varios años que no tenemos agua para consumo, es por eso que queremos pedir a las autoridades que nos habiliten esa agua ya que las familias tienen que comprar agua envasada para poder tomar”, dijo Torres.

Actualmente el agua con la que se abastece la comunidad llega desde Tumbaya y, según relató la vecina, no es de buena calidad ya que daña las cañerías, los calefones y demás artefactos. “Nosotros tratamos de hacer hervir esa agua pero se arruinan las pavas, las ollas, todo los que utilizamos para tratar el agua se daña, incluso el calefón, lavarropas. Aparentemente es un agua que llega con mucho sarro”, explicó.

Lamentó que teniendo el líquido elemento en la comunidad no puedan utilizarlo y deban comprarlo envasado. “En mi caso yo compro el agua, y los 20 litros no me alcanzan a la semana. Hemos hecho notas al municipio, a las autoridades, pero hasta ahora no tenemos solución; hace años que fue el alud y desde entonces no tenemos agua limpia para consumo”, expresó Mercedes Torres preocupada por la situación.