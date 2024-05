Vouchers educativos: las familias de Jujuy recibieron en promedio $5 mil de ayuda

El Gobierno nacional empezó a pagar los vouchers educativos de ayuda escolar prometidos a principios de abril para que los alumnos de escuelas privadas no pierdan su matrícula. Luego de varios problemas con las inscripciones, validación de datos y demora en los pagos las familias jujeñas recibieron en las últimas horas un monto menor al esperado.

Martín Méndez, presidente del Consejo de Educación Católica (CEC) de Jujuy, se refirió a la situación en la provincia y contó que “este sábado se hizo efectivo el pago del famoso voucher educativo, que terminó siendo 5.000 pesos, supuestamente era del 50% de la cuota programática”.

Cabe señalar que el beneficio abarcaba los colegios con cuotas “programáticas”, según explicó Méndez “cubría todas las materias que estuvieran dentro de la currícula, mientras que las extraprogramáticas, eran todas las materias que están por afuera de la currícula, como por ejemplo catequesis, carpintería o taller de teatro”.

El presidente del CEC, en diálogo con Somos Jujuy aclaró que “uno de los requisitos era que los colegios de los alumnos que solicitaban el voucher tenían que tener una subvención o un aporte estatal de más del 75% y cobrar de cuota menos de 54.000 pesos”.

En este punto explicó que “en la provincia hay 16 colegios católicos que se nuclean en el Consejo de Educación Católica y de los 16 debe haber tres que cobran 10.000 pesos de cuota, el resto cobra de 10.000 para arriba, algunos entre 15.000 y 18.000 y los restantes 50.000 a 60.000 pesos”.

PROBLEMAS DESDE EL PRINCIPIO

Matías Méndez recordó que desde que se dio a conocer la información por parte del Gobierno la situación siempre fue confusa. “Con el tema del voucher estuvimos trabajando bastante el mes pasado. El primer punto a clarificar es que las instituciones en principio no tenían nada que ver porque no lo gestionaban. Después llegó la base de datos y nos encontramos con algunos inconvenientes porque había instituciones que no incluían los niveles de estudio”.

En este sentido, sumó: “el otro problema que se dio es que nos pedían que nosotros validemos a los alumnos al inscribirlos, pero después el colegio tenía que generar un usuario, una clave y validar decir sí este chico era alumno de tal institución”.

PRESENTACIONES

Consultado sobre la posibilidad de realizar algún reclamo frente a las autoridades, el representante de los colegios señaló: “realicé una consulta a la Secretaría de Educación y como respuesta dijeron que ese monto es el valor promedio que suman las cuotas programáticas en el país”.

“Jujuy, como en todo, no es representativo de del país. Nosotros tenemos 16 colegios en toda la provincia, y en todo el país hay más o menos 3.000 colegios, entonces la información que nosotros aportamos al promedio es prácticamente nula”, señaló finalmente.