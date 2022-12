Vuelve el calor a Jujuy: el fin de semana se registrarán temperaturas superiores a los 30ºC

Luego de intensas lluvias, caída de granizo e incluso nieve en Jujuy, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que para el fin de semana las temperaturas volverán a subir y tocarán aproximadamente los 32º C.

Para lo que queda del viernes, hay un bajo pronóstico de lluvias con temperaturas que alcanzarán los 24º C, mientras que para el sábado anticipan una mínima de 15°C, una máxima de 32ºC para la tarde y un muy bajo porcentaje de probables precipitaciones.

En tanto, para el domingo fue pronosticada una temperatura mínima de 16° C y una máxima agradable de 32° C con probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde-noche de entre un 10% y 40%.

tiempo finde

Como anticipo para la semana que viene se mantendrán las altas temperaturas, ya que desde el lunes, la mínima subirá a 19º y el pico de temperatura será de 31º.

La nieve sorprendió a los jujeños de la Puna y Quebrada

En horas de la noche, la nieve sorprendió a los jujeños de la Puna y Quebrada, quienes empezaron a mostrar en redes este clima poco habitual en esta época del año. Cabe destacar que en la jornada del jueves por la noche los vecinos de Abra Pampa también fueron sorprendidos por la nieve después de 20 años.

Nieve en Vara - Humahuaca

Natalia Apumaita, docente de la Escuela rural Nº 115 Amero Luis Rusconi de Varas ubicado en Humahuaca, compartió las postales de manto blanco que cubrió la #escuela y los alrededores. Además en diálogo con La Primera Hora de AM630 - Lw8, explicó: "Nos levantamos temprano y ya estaba todo nevado, blanquísimo, está hermoso, pero hace mucho frio".

Luego agregó: "Hace días atrás estuvo granizando un poco, pero hoy amaneció todo blanco" y continuó: "estamos rodeados por los cerros totalmente nevados, hay casas muy dispersas, pero no hay gente afuera. Hay pocos niños que salieron a ver la nieve, pero hay muy poca gente".

La docente explicó que horas antes de la medianoche no se veía nieve, pero "me levanté como a las 5 de la mañana porque hacía mucho frío y me di con la sorpresa de que estaba todo blanco. Por estas horas no cae más nieve, pero hace mucho frío. La verdad me sorprende porque yo soy de San Salvador y sé que allá hace calor".