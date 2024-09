Aerolíneas Argentinas recortó a 1500 empleados y bajó 70% su déficit

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, anunció que 1500 trabajadores dejaron la empresa tras los dos programas de retiros voluntarios y de acuerdos pre-jubilatorios concretados desde el inicio de su gestión. A su vez, precisó que durante el primer semestre se redujo en 70% el déficit operativo de la línea de bandera.

En una carta a los empleados, el directivo remarcó que la empresa cerrará 2024 con una planta de 10.400 trabajadores, lo que representa una reducción del 13% contra el personal que a diciembre de 2023. Además, se refirió al conflicto gremial entre la aerolínea y los sindicatos aeronáuticos. "No permitiré que conductas abusivas y perjudiciales para los pasajeros marquen el rumbo de la gestión", aseguró Lombardo.

Con respecto al déficit operativo de Aerolínea, Lombardo detalló que pasó de 272 a US$79 millones. "Esta cifra nos ubica en indicadores muy similares a los de otros competidores de la industria", afirmó y destacó que el trabajo de su gestión "está rindiendo sus frutos" y estos datos se acercan al objetivo de reducir el déficit anual a la mitad del registrado durante el año pasado -que cerró en US$390 millones-.

Aerolíneas Argentinas recortó 1500 empleos: las estimaciones para fin de año

Con respecto al futuro de la compañía, analizó: "Será más auspicioso cuanto más se transforme para parecerse a otros competidores de la industria, y más aún si se abre a buscar nuevos socios y alianzas en el mercado".

Qué dijo el presidente de Aerolíneas Argentinas sobre el conflicto gremial aeronáutico

Este martes, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) se reunieron con los representantes de la aerolínea de bandera para negociar una recomposición salarial, pero no llegaron a un acuerdo.

"Vamos a implementar medidas de fuerza más contundentes y elocuentes", advirtieron los gremios aeronáuticos en un comunicado. En ese sentido, Fabian Lombardo, remarcó que el conflicto gremial "amenaza" el futuro de Aerolíneas Argentinas.

"No permitiré que conductas abusivas y perjudiciales para los pasajeros marquen el rumbo de la gestión. Las amenazas, escraches y viejas prácticas del gremialismo prepotente ya no tienen lugar en la Argentina de hoy", sostuvo Lombardo y agregó: "Todos los argentinos hicieron un enorme esfuerzo durante este año. Nosotros no vamos a ser la excepción".

El titular de Aerolíneas aseguró que se reunieron con los representantes gremiales en varias oportunidades con propuestas "que implican un enorme esfuerzo" por parte de la compañía, pero no obtuvieron respuestas positivas. "Lamento muchísimo esta situación", concluyó.

Fuente: Todo Noticias.