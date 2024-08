Alberto Fernández le pidió a la Justicia que le devuelva sus teléfonos y todo lo que secuestraron en su departamento

El ex presidente, Alberto Fernández, pidió esta mañana la devolución de los teléfonos y demás aparatos electrónicos que fueron secuestrados de su domicilio el pasado 9 de agosto. Su abogada hizo una presentación ante el juez Ercolini, en el cuál sostiene que no hubo hostigamiento y que no había motivo para allanar su domicilio. Ayer, la defensa de Fabiola Yañez confirmó que el último llamado fue dos horas antes de la orden que le impedía contactarse.

Todo comenzó con un escrito de la defensa de Fabiola Yañez, donde se confirmó que el último contacto telefónico entre ambos fue registrado el martes 6 de agosto a las 17:09 (hora de Argentina). Dos horas después, a las 19:47, el ex presidente se notificó en su departamento de la orden firmada por el juez Julián Ercolini, que esa misma tarde le había prohibido tomar contacto con la denunciante.

“Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17:09 horas (10:09 PM de España)”, dice la presentación firmada por la abogada Vilma Carluccio, que trabaja junto a Mariana Gallego.

La audiencia del 12 de agosto fue la declaración de Yañez desde Madrid que duró casi cuatro horas. “Le preguntamos por las llamadas y dijo que no recordaba la hora exacta, por eso ahora acompañó un escrito con el detalle de la hora”, explicó una fuente judicial.

En realidad, hubo una instancia previa, el 7 de agosto, en una charla telefónica que tuvo Yañez con el fiscal Carlos Rívolo donde habló de “mensajes intimidatorios”, pero no dio precisiones de fechas ni horarios.

Dos días después, el viernes 9 de agosto, la Fiscalía expuso esos mensajes para pedir el allanamiento en Puerto Madero. “Esta Fiscalía viene por medio del presente a solicitar a VS el allanamiento del domicilio del nombrado con el objeto de proceder al secuestro de los dispositivos electrónicos que tenga en su poder, desde los cuales se estarían enviado esos mensajes”, sostuvo Rívolo ese día. Y agregó: “Tal como fuera informado recientemente por la señora Fabiola Yañez, los días 6 y 7 de agosto, ella recibió mensajes directos de su presunto agresor, Alberto Fernández, y comunicaciones de terceros a requerimiento de él”.

El allanamiento fue ordenado por Ercolini esa misma noche. Y la Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.

