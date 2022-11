Alerta entre inquilinos: en diciembre los aumentos de los alquileres superarían el 80%

Sigue el drama de los alquileres. Los más perjudicados en el próximo mes serán los inquilinos que deban renovar su contrato o pagar la actualización anual de su cuota. Se estima que habría un aumento que superaría el 80%, cifra récord para un ajuste mensual desde que rige la nueva y polémica Ley de Alquileres.

Hay mucha preocupación en el segmento y entre las entidades que representan inquilinos. A poco menos de 40 días para cerrar el año ya se sabe que la posible reforma de la normativa no se tratará y tampoco hay certezas si se lo hará en 2023, muchas voces coinciden que sería después que asuma el nuevo Gobierno nacional a finales del próximo año.

La discusión sigue siendo que los contratos se retrotraigan y que pasen de tres a dos años (como era antes), que los ajustes sean semestrales y no anuales (porque los propietarios no quieren alquilar sus viviendas por la baja rentabilidad) y que los aumentos se pacten libremente entre partes y no por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, dijo que "los alquileres seguirán subiendo si tenemos este nivel de inflación y el artículo 14 de la Ley 27.551 lo permite. Para salir de esta situación se tiene que modificar ese artículo. La alternativa sería que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) tenga mayor insistencia sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o volver a que las partes lo pacten libremente".

Desde varios sectores del mercado inmobiliario no ven voluntad política para modificar la normativa.

Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), destacó que los aumentos se disparan tanto porque están sujetos con la inflación y salarios, con paritarias en el medio. "Si se reforma la ley tampoco sabemos si el panorama posterior saldrá a favor de los inquilinos. El año que viene es electoral y los políticos deberían tomar medidas para aliviar la situación. Los propietarios tienen el valor fijo durante el año con una inflación galopante que está en el 100%, por lo cual están perdiendo también. La normativa tal cual está funcionando hoy no sirve a nadie".

El índice para actualizar los contratos en noviembre supera el 77,5% en la mayoría de los distritos del país. Este porcentaje se aplica a aquellos contratos cuyos valores están fijos desde hace un año y corresponde la actualización. Quienes realizan un contrato nuevo este mes ya pagan con ese aumento.

Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), dijo que "el porcentaje es enorme y realmente significa un brusco golpe al bolsillo, aunque no es mayor y hasta en casos es inferior a la actualización por inflación que sufren los alimentos, por ejemplo. Ante esta escalada de índices las propiedades que se desocupan y vuelven a la oferta o aquellas que se incorporan nuevas, acomodan sus precios como mínimo de piso a partir de las actualizaciones".

