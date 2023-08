Alquileres: un tuitero reveló qué cosas no hacer ni decir en la búsqueda de un departamento

Tras el gran drama que es alquilar hoy en día, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, un joven tuitero que, según contó en la red social, trabajó durante cinco años en una inmobiliaria dio algunos consejos sobre qué cosas es preferible no revelar antes de tiempo.

“Te voy a contar la interna de una inmobiliaria y qué cosas no tenés que decir cuando estás en búsqueda de tu nuevo hogar”, indicó en el primer posteo de una seguidilla de tuits.

tuitero

“Nunca llores por plata cuando vas a ver un lugar porque el vendedor ya te baja persiana”, explicó, aunque también agregó: “No te hagas el canchero diciendo que estás viendo otras cosas. No tires el lugar abajo porque le chupa un huevo y no vas a conseguir nada”.

Otras de las cosa que jamás se deben hacer cuando se está buscando alquiler, según @sobviotxica, es “llamar desesperado a la inmobiliaria porque no llegaron los informes”. También, aconsejó que “nunca reserven con más plata de la que te piden”. “Das a desesperado”, confesó.

“No digas todo lo que querés reformar en el depto antes de firmar”, agregó. Aunque también destacó aquellas cosas que sí se deben hacer antes de alquilar y que pueden servir como “un seguro” para el inquilino: “Cuando vas a ver un lugar, sacá fotos de lo que veas raro y probá la presión del agua”. A su vez, aconsejó “ir con alguien que sepa de construcción” para que pueda dar una opinión objetiva sobre el estado del lugar.“Si te gusta y está todo ok, reservalo de una”, agregó.

Detalló cómo tratar a cada integrante de la inmobiliaria para “que no les haga la vida imposible”

Como primer punto importante, indicó que la persona a la que va a tener que tener de “amigo” es al vendedor: “Es el que va a mostrar el lugar, te tira toda la mierda que tenés que presentar y es tu único aliado dentro de la oficina, porque necesita que alquiles para obtener la comisión”.

“En el segundo nivel de poder se encuentra la recepcionista, es muy importarte tenerla a tu favor porque es la que filtra la llamada y puede facilitarte las cosas como hacértelas muy difícil. Como no va a comisión y está exigida, siempre va a estar del orto, armate de paciencia”.

Luego, explicó que siempre es mejor tener a la persona que hace los contratos de tu lado, ya que “tiene contacto directo con los dueños” y puede facilitad o complicar las cosas de acuerdo que tan bien le caiga el nuevo posible inquilino.

Sus seguidores agradecieron los consejos y agregaron algunos tips

El posteo de @sobviotxica se viralizó rápidamente y más de un millón de personas lo vieron. En consecuencia, el tuit recolectó más de 14 mil “likes” y centenares de comentarios en donde muchos le agradecieron por “compartir sus conocimientos” y otros agregaron algunos datos que podían ser de utilidad: “Agrego algo. Nunca blanquees al gato/perro antes de tiempo jajaja”.

“Siempre ver debajo de la bacha de la cocina normalmente están hechas pelota y si firmaste te lo encanutan a vos”, “Sumo algo: ver que haya espacio para la heladera, que el termo tanque funcione, que la puerta del baño cierre y el depósito de agua descargue bien, si tiene persianas, que suban y bajen bien”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Fuente: TN