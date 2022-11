Bono de fin de año para las Fuerzas Armadas: ¿quiénes cobran la suma fija?

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el pago de una suma fija de $ 30.000 no remunerativa y no bonificable para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Gendarmería Nacional dependientes del Ministerio de Seguridad.

A través del decreto 798 firmado por el presidente Alberto Fernández, se consignó la liquidación del extra adicional a efectuarse junto a los haberes de diciembre de 2022 para así "poder garantizar el camino de recuperación económica necesaria" y "mejorar los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores".

"El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asignen a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional", detalla el artículo 6° de la normativa publicada en la edición del Boletín Oficial.

De esta forma, el ingreso adicional se mostrará continúo a la mejora salarial de noviembre, con fecha de liquidación en diciembre establecida, semanas atrás, mediante la resolución 718. Luego, en enero 2023 se aplicará un nuevo incremento en los haberes para el pleno de las categorías.

BONO DE FIN DE AÑO PARA LAS FUERZAS ARMADAS: QUIÉNES Y CUÁNDO SE COBRA LA SUMA FIJA

El bono de fin de año en carácter de suma fija de $ 30.000 se liquidará en enero 2023 junto a los haberes de diciembre 2022 e impactará en seis grupos, definidos en los artículos 1°, 2° y 3° del decreto 798:

Personal militar en actividad de las FF.AA;

Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ;

y al personal civil en actividad de ; Prefectura Naval Argentina;

Policía Federal Argentina (PFA);

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal,

y al personal en actividad de la Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal.

Te puede interesar: Gremios estatales pedirán que en Jujuy se paguen bonos en diciembre, enero y febrero

POLICÍA FEDERAL, PREFECTURA NAVAL Y GENDARMERÍA NACIONAL: CON AUMENTO, ¿CUÁNTO COBRO EN DICIEMBRE 2022?

El personal con estado militar y en actividad de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, al igual que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cobrarán la liquidación con aumento correspondiente a noviembre.

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

CATEGORÍA A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) COMANDANTE GENERAL 463.246,75 COMANDANTE MAYOR 421.714,29 COMANDANTE PRINCIPAL 378.584,42 COMANDANTE 311.493,51 SEGUNDO COMANDANTE 255.584,42 PRIMER ALFEREZ 215.649,35 ALFEREZ 191.569,15 SUBALFEREZ 174.153,78 SUBOFICIAL MAYOR 269.487,39 SUBOFICIAL PRINCIPA 243.880,01 SARGENTO AYUDANTE 221.709,10 SARGENTO PRIMERO 201.553,72 SARGENTO 183.230,66 CABO PRIMERO 166.573,33 CABO 151.430,29 GENDARME 137.663,90 GENDARME II 125.149,00

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

CATEGORÍA A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) PREFECTO GENERAL 463.246,75 PREFECTO MAYOR 421.714,29 PREFECTO PRINCIPAL 378.584,42 PREFECTO 311.493,51 SUBPREFECTO 255.584,42 OFICIAL PRINCIPAL 215.649,35 OFICIAL AUXILIAR 191.569,15 OFICIAL AYUDANTE 174.153,78 AYUDANTE MAYOR 269.487,39 AYUDANTE PRINCIPAL 243.880,01 AYUDANTE DE PRIMERA 221.709,10 AYUDANTE DE SEGUNDA 201.553,72 AYUDANTE DE TERCERA 183.230,66 CABO PRIMERO 166.573,33 CABO SEGUNDO 151.430,29 MARINERO 137.663,90

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

CATEGORÍA A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) COMISARIO GENERAL 509.372,87 COMISARIO MAYOR 463.066,25 COMISARIO INSPECTOR 408.284,92 COMISARIO 325.590,58 SUBCOMISARIO 266.630,45 PRINCIPAL 223.439,88 INSPECTOR 203.452,54 SUBINSPECTOR 184.956,86 AYUDANTE 168.142,60 SUBOFICIAL MAYOR 300.810,60 SUBOFICIAL AUXILIAR 273.464,18 SUBOFICIAL ESCRIBIENTE 248.603,80 SARGENTO 1ro. 226.003,46 SARGENTO 205.457,69 CABO 1ro. 186.779,72 CABO 169.799,74 AGENTE 154.363,40 ASPIRANTE 118.028,88 CADETE 3er CURSO 115.830,86 CADETE 2do y 1er CURSO 110.920,44 CAPELLAN GENERAL 274.112,69 CAPELLAN PRINCIPAL 208.691,06 CAPELLAN 186.295,48 AUXILIAR SUP. DE 1RA 237.209,49 AUXILIAR SUP. DE 2da 205.865,26 AUXILIAR SUP. DE 3RA 185.715,62 AUXILIAR SUP. DE 4TA 169.401,35 AUXILIAR SUP. DE 5TA 163.339,21 AUXILIAR SUP. DE 6TA 150.849,12 AUXILIAR SUP. DE 7MA 141.058,64 AUXILIAR DE 1RA 187.469,57 AUXILIAR DE 2DA 175.533,78 AUXILIAR DE 3RA 166.173,00 AUXILIAR DE 4TA 155.372,96 AUXILIAR DE 5TA 142.119,31 AUXILIAR DE 6TA 135.017,26 AUXILIAR DE 7MA 129.209,10

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

CATEGORÍA A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) COMISIONADO GENERAL 247.597,40 COMISIONADO MAYOR 222.184,18 INSPECTOR 201.985,62 SUBINSPECTOR 162.935,06 OFICIAL JEFE 137.597,06 OFICIAL MAYOR 126.007,91 OFICIAL PRINCIPAL 107.997,19 OFICIAL AYUDANTE 100.267,36 ASPIRANTE A OFICIAL 34.772,26

Te puede interesar: Con aumento confirmado, bonos y aguinaldo de ANSES: el cronograma completo de pagos de diciembre