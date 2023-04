Buscan esterilizar a los mosquitos que transmiten el dengue para evitar su proliferación

Los casos por dengue están creciendo considerablemente en la Argentina en las últimas semanas. Durante la semana epidemiológica 11, a mediados de marzo, el ministerio de Salud registró un aumento de casos del 44,8% respecto de la semana epidemiológica anterior.

Durante 2023, se notificaron en el país 16.143 casos de dengue, de los cuales 14.224 adquirieron la infección en la Argentina. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 14 jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.

Así contagia el mosquito que transmite dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el insecto se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, lo adquiere y, luego de 8 a 12 días, es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.

La principal forma de prevención es evitar la acumulación de agua en espacios tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores, para que no se conviertan en criaderos, y el uso de repelente para evitar picaduras. Otra forma de prevención es la fumigación, pero esto solo mata a los mosquitos presentes en ese momento, pero no a sus huevos.

En el año 2016, también hubo un brote muy importante y por entonces los investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzaron a trabajar en estrategias que pudieran contribuir a controlar la población de mosquitos. Desde hace unos 50 años, se conoce la técnica de irradiar a insectos para producir alteraciones en su ADN que impidan su reproducción.

Hay diferentes técnicas para esterilizar mosquitos: puede hacerse por medios químicos, por rayos X o, como en este caso, mediante radiación gamma a partir de cobalto 60 o cesio 137. El cobalto 60 es producido por Dioxitec, la empresa pública que produce radioisótopos y materiales para hacer los combustibles de reactores nucleares.

En el caso de la CNEA, el foco del trabajo es esterilizar a mosquitos macho de Aedes aegypti para que luego de fecundar a las hembras éstas pongan huevos que no sean viables y mueran. Además, los machos no pican a las personas, por lo que no tienen contacto con humanos. El proyecto apunta también a poder identificar los focos donde el mosquito está actuando como vector del dengue para poder hacer la liberación del ejemplar modificado en ese lugar exacto y poder cortar la cadena de contagio.

Cuando un mosquito pica a una persona con dengue, este queda infectado y pasa la enfermedad a todas las personas a las que pique. Una limitación que tiene el Aedes es que no puede volar más de 50 metros en su vida, por lo que la capacidad de transmisión de un solo mosquito es muy limitada.

Marianela García Alba, responsable técnica del proyecto en la CNEA, le dijo a la agencia TSS: “La irradiación produce una alteración del ADN con una mutación letal porque los huevos que fecundan no pueden nacer”. Se estima que el 99% de los huevos que ponga una hembra fecundada por un macho estéril va a ser inviable.

Actualmente, hay un grupo de 18 países trabajando en conjunto para poner a punto esta técnica. En el proyecto, están trabajando los investigadores de la CNEA, pero también grupos de trabajo de Ciencias Veterinarias que son proveedores de mosquitos, y especialistas en Comunicación Social que hacen el trabajo con los vecinos donde se van a liberar los mosquitos, ya que es muy importante contar con colaboración barrial debido a la importancia de que la liberación se haga en el lugar exacto, que en ocasiones suele ser el jardín interno de las casas.

También están interesados en sumar profesionales junior que estén interesados en el proyecto y tengan interés en formarse en el ámbito de control de plagas y tecnología nuclear, y otros que quieran conformar un grupo de comunicación para el contacto con los vecinos para explicarles la técnica, ya que de ellos dependerá la efectividad del proceso.

“Estamos en una etapa previa antes de la liberación piloto. Lo que buscamos es un barrio que esté limitado por algún tipo de avenida o bosque, de unas seis manzanas. Lo más aislado posible de manera que nosotros podamos medir las actividades de nuestra técnica sin inmigración de hembras de otros lados. Los mosquitos se mueven más o menos 50 metros, por lo que si un barrio está delimitado por una autopista de 100 metros de ancho los mosquitos no pueden migrar de un lado a otro”, explicó García Alba.

Los mosquitos se pueden liberar mediante la apertura de unas jaulas en lugares específicos, con el uso de camionetas que tienen un sistema que los va a soltar y, también, mediante el uso de drones que permitirían la liberación en los patios de las casas. Por eso consideran clave que la población esté al tanto y de acuerdo con la suelta de los mosquitos modificados.

Fuente: Todo Noticias