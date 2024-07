Búsqueda de Loan: rompieron la misteriosa losa del cementerio y solo encontraron una vieja manija

A comienzos del mediodía de hoy miércoles, los peritos de la Policía Federal Argentina regresaron al cementerio de 9 de Julio, Corrientes, para buscar el cuerpo de Loan Danilo Peña en una de las tareas más demoradas de la investigación del caso.

Allí, cumplieron con la orden de romper una losa que, misteriosamente, habría sido construida al mismo tiempo que la desaparición del chico, ocurrida 27 días atrás.

La tarea de romper la estructura iba a ser realizada la semana pasada, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo no había autorizado las tareas. El permiso llegó en las últimas horas, aseguran fuentes del caso a Infobae.

La pista del cementerio de 9 de Julio, la localidad de donde es oriunda la familia Peña, parecía quedar trunca. El viernes pasado, un grupo de peritos aguardaba la señal de la jueza Pozzer Penzo para golpear con sus mazas, luego de tres días de trabajo en el lugar.

La parcela ya había sido analizada por un georadar de Gendarmería, lo que arrojó resultados no concluyentes: esta pericia no logró determinar si allí había un cuerpo o no. Buscar un cadáver con perros era un contrasentido. “Es un cementerio”, ironizaba un investigador. Así, quedaba como única chance romper la losa para evacuar cualquier duda. El dueño de la parcela en cuestión ya fue identificado, un hombre local sin vínculo aparente con los detenidos del caso.

Así, con la orden de la jueza, los investigadores de la Federal, que ya llevan más de dos semanas en el territorio, con expertos de áreas como Trata de Personas, Delitos contra la Libertad Personal y Homicidios, finalmente pudieron proceder.

El resultado del procedimiento fue negativo, aseguran fuentes del caso: solo se encontró una vieja manija de féretro, ningún cuerpo de ningún chico. En paralelo, la PFA comenzó a allanar la casa del comisario Walter Maciel, preso por encubrimiento. En el lugar tampoco se halló nada de importancia.

Vista aérea del cementerio de 9 de Julio (TN)

Mientras sigue sin saberse, al menos públicamente, qué hicieron con Loan y dónde se encuentra, vivo o muerto, el caso continúa con impactos políticos y judiciales. El gobernador Gustavo Valdés había dado el caso casi por cerrado en un mensaje en su cuenta de la red social X, luego de que la tía del menor, Laudelina Peña, introdujera la hipótesis de que el niño fue atropellado. Loan sigue sin ser hallado; Laudelina terminó presa en el penal de Ezeiza por la posible sustracción del menor.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Valdés aclaró: “Ese tuit fue por ansiedad, quién de los correntinos no estamos ansiosos, creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber”. “En ese momento estábamos mirando la tele, sabíamos que se estaba produciendo la declaración, y lo hice ansioso”, agregó.

Mientras tanto, Laudelina Peña echó de su defensa al abogado José Codazzi, luego de que Macarena, hija de Laudelina, realizó declaraciones un tanto explosivas. Ayer martes, en una rueda de prensa realizada en 9 de Julio, denunció amenazas, tanto a ella como a su madre, por parte de Codazzi.

Macarena Peña, prima de Loan, otro personaje polémico en la trama

“Esa declaración fue bajo amenaza, fue una estrategia que él armó presionándonos. Él ya le había dicho que se tenía que adelantar a que Patricia Bullrich la detuviera, porque si hubiera estado detenida no hubiera podido decir eso que inventó él”, acusó.

También, en su declaración ante los fiscales del caso el último fin de semana, Macarena había dicho que a su madre se le prometió “una casa y un auto” por introducir la hipótesis del accidente. El nombre de Codazzi también sobrevoló esa acusación. Los fiscales dudaron del testimonio de Macarena, ya que parecía una maniobra para defender a su madre, presa por haber plantado el botín del chico para despistar la búsqueda. Al ser interrogada, dijo no saber dónde se encontraba Loan, vivo o muerto.

Fuente: Infobae