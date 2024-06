Búsqueda de Loan: tras la declaración de la tía, realizan un operativo con drones en un basural

A más de 15 días de la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, Laudelina, la tía del nene de cinco años, se quebró y declaró que el pequeño murió atropellado en Corrientes . La mujer prestó declaración ante el fiscal provincial durante seis horas. De esta manera, se confirmaría la hipótesis del accidente con la camioneta Ford Ranger de la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava y el exmilitar Carlos Pérez.

Actualmente, avanzan los rastrillajes en el basural de 9 de Julio, lugar donde Laudelina dijo que habrían descartado el cuerpo de Loan, tras haber sido atropellado. La Policía Bonaerense y la PFA se encuentran en el territorio con equipo de alta tecnología para un análisis aéreo.

Tras la declaración de Laudelina Peña, la pareja acusada estaría dispuesta a declarar por primera vez para “desmentir” la versión de la tía del menor. Ernesto González, el abogado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, solicitará en las próximas horas, a pedido de sus clientes, que las autoridades que llevan adelante la investigación citen a sus defendidos para que declaren.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que mantuvo constante comunicación con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, por el caso de la desaparición de Loan, en el marco de la declaración de Laudelina Peña. La tía del niño declaró ante la Justicia que el menor murió y que lo habría atropellado el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y su pareja.

Patricia Bullrich

“Siempre estuvo presente la posibilidad de un accidente pero no teníamos todavía certezas porque no nos cerraba. No cerró hasta el momento en que calculamos el tiempo en que salió la camioneta y el tiempo que podía haber vuelto Loan del Monte del Naranjal. Nos cerró que podía haber vuelto por un camino distinto. Porque eso es lo que dan todos los chicos en sus declaraciones. Entonces era una hipótesis que nosotros manejamos todo el tiempo”, explicó Bullrich.

De todos modos, la ministra aclaró: “Nos falta la parte principal, que es - si esta hipótesis se corrobora - encontrar el cuerpo de Logan. El accidente estuvo desde el primer día que nosotros en tiempo nos da bien”.

Fuente: Infobae y Todo Noticias.