La tía de Loan declaró que el niño murió atropellado por la camioneta de la exfuncionaria y su marido

La desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes dio un giro inesperado este sábado: fuentes de la investigación confirmaron que “Laudelina Peña se quebró y dijo que Loan está muerto” , aunque no dieron precisiones de los detalles en los que se habría dado su fallecimiento ni dónde y cómo ocurrió. La mujer hizo la confesión ante el fiscal Gustavo Alejandro Robineau.

En ese marco, el periodista Nicolás Wiñazki afirmó en Radio Mitre que la mujer habría declarado que el niño murió atropellado accidentalmente por el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, y que ella ayudó a encubrir el hecho.

“Va a haber un desenlace pronto en el caso Loan por impulso del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se logró que ayer a la noche en secreto declare Laudelina Peña, la hermana de José Peña, la tía de Loan, y lo que habría contado es que el niño murió en un accidente con un vehículo que manejaba el ex capitán de navío Carlos Pérez y su mujer, y que asustados le pidieron ayuda a ella”, afirmó el periodista.

En este sentido, detalló: “Ella, por una cuestión de subordinación que tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, junto con el comisario Maciel, ayudaron a tapar lo que en principio sería un homicidio culposo y que ahora se habría transformado en un delito con una pena mucho mayor”.

Minutos más tarde, el mandatario provincial adelantó en su cuenta de X que se había dado un paso importante en la resolución del caso Loan y, en una segunda publicación, se refirió a la declaración brindada por la tía del menor en las últimas horas.

“Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, posteó sin dar más precisiones al respecto.

Este viernes quien había comprometido a la mujer en el marco de la causa había sido su propio hermano, José Peña, el padre del niño desaparecido. Fue durante su declaración indagatoria que este apuntó directamente contra la tía del menor y esposa de Bernardino Antonio Benítez, otro de los detenidos del caso.

“Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”, dijo el hombre. Tras esto, reafirmó sus dichos: “Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella”.

José explicó después un dato sumamente curioso: “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”.

