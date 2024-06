La Justicia determinó que la hija de uno de los detenidos en el caso Loan no es Sofía Herrera

La Justicia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, abrió una nueva línea de investigación en las últimas horas. Tras una polémica suscitada en redes sociales esta semana, corroboró la identidad de la hija de Carlos Pérez -detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña- para determinar si se trataba de Sofía Herrera, la menor que fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008. Y fue negativo.

El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, solicitó informes a través del Registro Nacional de Personas por el cual obtuvo la partida de nacimiento de la hija de Pérez.

En el documento, se ratificó que la menor tiene 14 años y nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Esto difiere con la edad actual de Sofía, que hoy tendría 19 y nació en Río Grande. “Lo novedoso es que si bien la menor en cuestión no es Sofía se continúa con la investigación, dado que no se puede descartar que el padre, como estuvo estacionado en Ushuaia, no haya tenido que ver o esté vinculado a un grupo dedicado a la trata de personas o que haya tenido algún tipo de participación en la eventual desaparición de Sofía”, indicaron fuente judiciales a Infobae.

Mientras tanto, la jueza María Rosa Santana -del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande- solicitó a Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria todos los movimientos migratorios de Pérez y su esposa, María Caillava, también presa por la desaparición de Loan. También, se le pidió a la Armada -donde Carlos Pérez es capitán de navío retirado-, la situación de revista y destinos del militar.

Carlos Pérez (de barba), detenido por la desaparición de Loan

La volví a ver ayer 10 veces, donde la mujer dice que tiene 14 años la chica. Y bueno, si tiene esa edad, no podría ser nunca mi hija. Y aparte yo la vi a la chiquita, no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, sostuvo en diálogo con radio Mitre.

“Vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer -María Caillava- ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”.

Por lo pronto, hay un prófugo por la desaparición de Sofía.

Jose Dagoberto Díaz Aguila, buscado por la desaparición de Sofía Herrera

En septiembre de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego pidió a Interpol la captura internacional de José Dagoberto Díaz Aguila, apodado “Espanta la Virgen”, un jornalero de nacionalidad chilena nacido en Castro, zona de Chiloé, con DNI argentino y de 51 años de edad en ese entonces.}

La orden fue dictada el entonces titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande, Daniel Césari Hernández, que llevaba adelante la investigación. Hoy, las pistas del caso están frías. En los últimos dos años, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones Interpol PFA intentó reactivar la búsqueda de “Espanta La Virgen”, sin resultados, confirmaron fuentes del caso a este medio.

Fuente: Infobae