Caso Cecilia Strzyzowski: el macabro lugar donde la Policía cree que escondieron el cuerpo

A 21 días de su desaparición, los investigadores del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski iniciaron nuevos rastrillajes en una macabra zona donde creen que la familia Sena podría haber escondido el cuerpo de la joven de 28 años.

Tras conocerse el caso que conmocionó a Chaco, vecinos anónimos de la zona alertaron a las fuerzas de seguridad que aquel 1 de junio se realizó una inesperada pavimentación de una cuadra del barrio Villa Facundo.

En este marco, los efectivos decidieron remover el asfalto de la cuadra completa en búsca de restos de Cecilia. La zona se encuentra dividida por un arroyo que pasa por el barrio de Emerenciano Sena.

Los estudios del peritaje descartaron que las muestras de sangre encontradas en el campo de la familia pertenezcan a la víctima. Según la hipótesis de la fiscalía, la joven podría haber sido estrangulada.

¿Cómo sigue el caso de Cecilia Strzyzowski?

Este jueves, los fiscales a cargo del caso dieron una conferencia de prensa donde calificaron el caso de Cecilia como un "hecho atroz y macabro". "Va a marcar un antes y un después en la historia judicial de la provincia de Chaco", aseguró Jorge Canteros, procurador General de la provincia.

Allí estuvo presente el Equipo Fiscal Especial, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, donde pidieron la prisión preventiva de los siete imputados por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor".

"Estamos convencidos de que el día que vence el plazo para que el equipo de fiscales dicte la prisión preventiva va a ser para las siete personas que están privadas de su libertad y esta causa va a ser elevada a juicio en el menor tiempo posible", expresó Canteros.

La confesión de Marcela Acuña, exsuegra de Cecilia

Acusados del femicidio de Cecilia.

Todos los focos de la desaparición de Cecilia están posicionados en la familia Sena. Sin embargo, para la querella, el autor material habría sido su ex pareja, César Sena. En cambio, para la fiscalía, habrían sido los suegros, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, quienes cometieron el femicidio.

En este marco, la mujer pidió ampliar su declaración y confesó: "Yo vi un cuerpo en mi casa, pero no maté a nadie".

Durante su testimonio, la "jefa del clan Sena" (como es conocida en la provincia) insistió en su inocencia y la de su pareja. Vale recordar que, anteriormente, el ex precandidato a diputado provincial también había admitido que "él no fue" y "no estuvo".