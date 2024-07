Caso Loan: liberaron a uno de los detenidos en Corrientes

El expediente que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes ingresó en etapas decisivas. Es que, luego de las indagatorias de los 8 imputados, la jueza Cristina Pozzer Penzo comienza a determinar la situación de cada uno de ellos. En los últimos minutos, la magistrada liberó a uno de los detenidos. Se trata del policía retirado Francisco Méndez, que había sido el octavo y último de los detenidos.

Para Pozzer Penzo no había aún pruebas suficientes para dejarlo detenido, por eso le dictó la falta de mérito. “Considero que la medida cautelar ha devenido en abstracta”, interpretó al señalar que “la pretensión principal de la defensa ha sido satisfecha mediante las medidas ya adoptadas en estos obrados, debiendo disponerse la libertad de Méndez, al dictarse a su favor ante la duda razonable la falta de mérito”.

Méndez había sido detenido el 17 de julio pasado. La magistrada ordenó su detención luego de la declaración indagatoria de Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, que lo señaló como una de las personas que participó en el extraño, y nunca del todo aclarado, hallazgo del botín de Loan.

En el expediente quedó acreditado que Méndez era un policía retirado que supo prestar servicios a la fuerza local y que hacía las veces de “informante” del comisario Maciel, con quien además tiene una relación de amistad. Asimismo, había sido imputado por presuntamente haber cometido el delito de sustracción, desaparición y ocultamiento de menor de edad en calidad de coautor.

“La jueza entendió que por ahora no hay pruebas en su contra para dejarlo detenido. No quiere decir que no se lo investigue más, sino que hasta ahora no se juntaron pruebas suficientes para dejarlo en la cárcel”, le explicó una fuente de la investigación a Infobae.

Debido a que el policía retirado continuará vinculado a la causa, la magistrada le prohibió salir del país, por lo que estará bajo monitoreo de la Dirección Nacional de Migraciones. Incluso, Pozzer Penzo solicitó que el Superior Tribunal de Justicia le realizara una serie de pericias psicológicas, según lo establecido el artículo 78 del Código Penal Procesal de la Nación.

Méndez estuvo en el lugar y el momento en el que se halló uno de los botines que Loan tenía puestos el último día en que fue visto. Eso quedó acreditado por el propio testimonio del hombre. La única prueba que la Justicia tenía en contra del policía retirado era la declaración de Laudelina.

La tía de Loan contó que cuando ella llegó al lugar del hallazgo del botín, Méndez ya estaba ahí. “Me dijo que era amigo del comisario y que él avisó que encontró esa huella (porque) estaba revisando el barro”, profundizó en su momento Laudelina.

“Se me da por cruzar por el monte y me encuentro con un barro. Y le digo: ´Uh, esta pisada no sé si algo me tenga que decir´. Y me encuentro con el rastro de la criatura. Seguí las huellas hasta que, en el medio del barro, se veían las dos patas sin zapatillas. Y entonces pensé: 'La zapatilla habrá quedado en el barro'”, indicó.

Méndez dijo que no tenía el celular de nadie, sólo el número de la guardia de la Comisaría de 9 de Julio. “Encontré ese teléfono porque lo había agendado. El llamado fue a las dos de la tarde, aproximado. Me atienden y yo digo: ´Dame con tu jefe´. Y me dice: ´Yo soy el jefe, soy el comisario Maciel´. Me dice: ´¿Qué pasó?´. Y yo le digo que encontré algo que podía ser interesante, le digo que encontré huellas y yo ya preservé el lugar”, acotó.

Poco después de esa comunicación, siempre según el policía retirado, llegaron al lugar de las pisadas cuatro mujeres, entre ellas Laudelina y su hija Macarena. Gritaban: “¿Dónde está la zapatilla de Loan?”.

En los próximos días, la jueza Pozzer Penzo deberá tomar decisiones importantes. Es que, luego de la indagatorias, la magistrada deberá decidir el futuro procesal de los siete detenidos restantes. Las opciones van desde dictarles la falta de mérito y liberarlos hasta procesarlos.