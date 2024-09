Comenzó otro paro salvaje del gremio de pilotos y más de 15 mil pasajeros estarán afectados en Aeroparque y Ezeiza

El gremio aeronáutico inició un paro de nueve horas que se extenderá hasta las 14, lo que generará una jornada complicada tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El núcleo de los reclamos es la búsqueda de una recomposición salarial, pero aún no hubo un acuerdo entre los sindicatos y Aerolíneas Argentinas. “Es inaceptable ya más dilaciones y propuestas no solo insuficientes sino provocativas”, recriminaron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

La medida de fuerza obligó a la empresa aérea a levantar las penalidades por cambio de tickets para resarcir a las más de 15 mil personas que tenían vuelos planificados para esta mañana. Al cancelarse el despegue de al menos unos 150 vuelos, la compañía pidió a los pasajeros que no se presenten en las terminales durante la franja horaria de la protesta.

El panorama en Aeroparque es de total desazón e incredulidad por la repentina medida de fuerza por parte del gremio de pilotos. Cualquier silla o banco es refugio para el descanso mientras miles de pasajeros aguardan que su vuelo se concrete, producto de las demoras, algo -hasta el momento- muy difícil. Y la grilla de vuelos cancelados, se engrosa minuto a minuto.

“Soy de Uruguay y voy a Comodoro Rivadavia, me enteré que se había cancelado en Aeroparque pero previamente consulté por WhatsApp y me habían dicho que estaba todo bien. No sé si se reprograma o cancela. Si vuelo otro día voy a tener que buscar alojamiento en la Ciudad porque no soy de acá”, dijo al canal América un turista uruguayo.

Por otro lado, dos turistas españoles también mostraron su indignación ante un cronista de LN+. “Viajamos hacia Salta y teníamos el vuelo a las 6:40 y llegamos a las 4 de la mañana y nos encontramos con que nos habían cancelado. Estamos esperando que nos den una buena hora porque tenemos excursiones para hoy, mañana y pasado”, dijo la mujer. A lo que su compañero, agregó: “Tenemos que llegar a Salta y llevamos acá dos horas perdidas, estamos viendo si nos reubican pero hasta el momento no sabemos nada”, se quejó.

Por su parte, Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, dijo que la medida de fuerza liderada por Pablo Biró ”no tiene ninguna lógica”. Además, el titular de la aerolínea de bandera calificó el paro como “salvaje”. “Los gremios no han entendido que la Argentina ha cambiado”, analizó. Y también reveló cuánto ganan los pilotos: ”Los pilotos que responden a Biró y este viernes ganan entre 3 y 10 millones de pesos por mes, dependiendo la antigüedad y los viajes que realicen. El sueldo promedio es de $5.200.000 por mes”, reveló en Radio Mitre.

Y desde la empresa hicieron llegar un aviso. “Recomendamos a aquellas personas con vuelos en esa franja horaria -de 5 a 14- modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras. Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original”, aseguró la aerolínea bandera. Para poder realizar el trámite, indicaron que estarán disponibles a través de aerolineas.com, los canales de atención de la página web y la aplicación de Aerolíneas Argentinas.

Por medio de un comunicado oficial, la empresa apuntó contra los sindicatos al acusarlos de modificar “los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas”, pese a los intentos de “reprogramar, demorar, adelantar o aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de los paros”.

“Esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones. Aerolíneas Argentinas continuará haciendo su máximo esfuerzo para disminuir el impacto de estas medidas en los itinerarios de viaje de sus clientes. Lamentamos profundamente las molestias que estas protestas producirán a nuestros pasajeros”, advirtieron sobre las consecuencias que sufrirán aquellos que participarán de la retención de tareas.

Por otro lado, ayer, la Secretaría de Transporte dictó la conciliación obligatoria con el gremio de los controladores aéreos representados por ATEPSA y, al mismo tiempo, desactivar el cronograma de paros que tenían previstos. A raíz de esto, las medidas programadas para septiembre quedaron sin efecto, incluyendo una medida de fuerza programada para hoy. Sin embargo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) agotó esta instancia con el Gobierno y mantuvo en vigencia el paro que hoy ya comenzó.

“Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la empresa, hemos decidido profundizar nuestras medidas de fuerza”, comunicaron desde APLA a modo de confirmar la continuidad del paro y remarcaron que “es necesaria una propuesta empresaria seria y acorde a nuestras demandas de recomposición salarial”.

Luego de que el gremio de pilotos se quejara por la falta de convocatoria a participar de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo, la comisión directiva sentenció: “Es inaceptable ya más dilaciones y propuestas no solo insuficientes sino provocativas”.

De esta forma, explicaron que “la conciliación se anunció ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo”. Por este motivo, las autoridades fijaron una nueva audiencia para el 11 de septiembre a las 11:30 horas. El objetivo es que las partes puedan acercar posiciones, pese a que esta semana hubo dos reuniones fallidas y que terminaron por profundizar el conflicto gremial.

Al mismo tiempo, desde la asociación denunciaron intentos de la empresa de dividirlos para intentar frenar la medida de fuerza. “Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores”, apuntaron.

Por esta razón, se dirigieron a los pilotos afiliados al destacar que “son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo”. Después de que instar a seguir unidos en el reclamo, manifestaron: “Tenemos experiencia en este tipo de conflictos y unidos lo vamos a transitar una vez más”.

