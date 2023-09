Cómo funcionará Emplea Pyme, el plan del Gobierno para impulsar la creación de puestos de trabajo para jóvenes

El Ministerio de Economía, Sergio Massa, presentó el plan Emplea Pyme, una iniciativa diseñada para facilitar la creación de empleo entre los jóvenes de 18 a 25 años, brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que contraten personal y regularizar las relaciones laborales informales.

Massa anunció este plan como parte de un conjunto de medidas destinadas a impulsar el empleo y fortalecer las exportaciones en el país. Massa destacó la importancia de apoyar a las pymes, que desempeñan un papel fundamental en la economía argentina y en la generación de empleo.

El proyecto de ley del Gobierno incluye varias medidas clave:

Reducción de Contribuciones Patronales: Se prevé una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales durante dos años a partir del ingreso del trabajador. Este beneficio también se aplica al primer empleo de jóvenes entre 18 y 25 años.

Se prevé una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales durante dos años a partir del ingreso del trabajador. Este beneficio también se aplica al primer empleo de jóvenes entre 18 y 25 años. Mantenimiento de Beneficios Sociales: Si los nuevos trabajadores reciben planes sociales, podrán mantener esos beneficios como complemento de su salario durante 12 meses.

Si los nuevos trabajadores reciben planes sociales, podrán mantener esos beneficios como complemento de su salario durante 12 meses. Incentivos a la Formalidad: Los trabajadores tendrán acceso a servicios de obra social y seguro de accidentes (ART) y estarán obligados a participar en cursos de formación y capacitación.

Los trabajadores tendrán acceso a servicios de obra social y seguro de accidentes (ART) y estarán obligados a participar en cursos de formación y capacitación. Regularización de Relaciones Laborales Precarias: El plan también busca regularizar situaciones laborales precarias, permitiendo a las pymes rectificar la remuneración real o la fecha de inicio de la relación laboral sin sanciones penales ni conflictos judiciales.

Para ser elegibles para el programa, las pymes deben cumplir con dos requisitos esenciales: no reducir su nómina laboral y no tener empleados no registrados.

Desde el Ministerio de Economía, se enfatizó que el objetivo del plan es proporcionar herramientas útiles para el desarrollo y el progreso de las familias argentinas. Esta iniciativa busca consolidar y dar sostenibilidad a la creación de empleo y brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a los diferentes sectores de la economía.

Fuente: con información de Infobae