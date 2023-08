Cómo son las monedas de 1 peso que se venden por $500 mil y dónde comercializarlas

Las monedas y billetes con errores son furor en internet debido a que los coleccionistas están dispuestos a pagar por ellos grandes cantidades de dinero. Este es el caso de monedas de un peso argentino que se venden a $500 mil .

Las monedas de un peso argentino que están circulando por internet y son de las más buscadas del momento tienen un error imperceptible a simple vista, el cual se trata de un fallo ortográfico: en vez de decir "Provincias" dice "Provingias" y esa razón las hace únicas.

Su valor actual varía dependiendo de quién las vende y el precio que cada uno desea ponerle, pero en esta oportunidad, se trata de 100 monedas con este mismo error por un valor de 500 mil pesos y la página en donde se encuentran publicadas es Mercado Libre.

CÓMO SON LAS MONEDAS DE 10 CENTAVOS QUE SE COMPRAN POR 10 MIL PESOS Y DÓNDE VENDERLAS

Los aficionados a la numismática pueden llegar a pagar una fortuna por distintas monedas o billetes que por alguna particularidad llaman la atención de quienes las buscan. Entre los ejemplares que despiertan el interés de los coleccionistas está una moneda de 10 centavos .

De acuerdo a las personas vinculadas a la compra de monedas, puede llegar a valer entre 10 mil y 15 mil pesos , depende el comprador y también cómo sea la moneda que se busca. Esta moneda de 10 centavos tiene la particularidad de que fue emitida en el año 1950, le falta un pedazo y ya no se encuentra en circulación, y esto hace que se pague mucho más de su valor nominal, según varios usuarios de Mercado Libre.

En la popular plataforma de compra y venta es donde se genera un gran movimiento de interesados por monedas o billetes que se destacan por fallas, particularidades o sucesos que los convierten en elementos únicos.

HASTA 15 MIL PESOS POR MONEDAS DE 25 CENTAVOS

Pueden estar olvidadas en un cajón o acumuladas en un frasco junto a decenas de otras monedas que cayeron en desuso por la alta inflación. Son monedas de lo más comunes en su aspecto, pero tienen una particularidad que las hace más valiosas que las demás . Con sólo contar con un imán se pueden identificar.

El mundo de la numismática, los fanáticos de billetes y monedas y de los que sueñan con contar con un tesoro escondido en casa puede a veces ser complicado. En las últimas semanas, tenedores de monedas de 25 centavos plateadas acuñadas en 1994 empezaron a llenar a Mercado Libre con ofertas de venta por los valores más increíbles. Las publicaciones que todavía están vigentes llegan a pedir hasta $15.000 por un sólo ejemplar de la rareza.

Este no es el único caso, en Mercado Libre también se encuentran varios billetes que, por errores de impresión o por alguna falla, se venden por encima de su valor nominal. En particular, hay un billete de $20 que pagan hasta $30.000 y un billete de $100 que tiene una falla el rostro de Eva Perón y se vende a más de $40.000.

¿CÓMO IDENTIFICAR A LAS MONEDAS DE 25 CENTAVOS QUE VALEN MILES DE PESOS?

El nuevo furor por monedas raras se concentra en la moneda de 25 centavos. El interés surge por una característica poco habitual: reaccionan ante un imán.

Este tipo de monedas no deberían ser imantadas, ya que son de cuproníquel, un elemento compuesto de cobre y níquel que no se deberían pegar. Sin embargo, en algunos casos, si se les apoya un imán, quedarán sujetas a él.

Las condiciones para que la moneda tenga algún valor de mercado son que haya sido acuñada en 1994, que sea imantada (es decir, que se adhiera a imanes) y que esté en buen estado de conservación.

En Mercado Libre, las publicaciones las ofrecen a $6.991, $10.000 y hasta $15.000 por ellas. Una pequeña fortuna de casi USD 40 por una moneda que pasaría desapercibida en cualquier bolsillo.

Pero lo que piden los vendedores en Mercado Libre puede ser bastante excesivo. Y que alguien ofrezca vender estas monedas raras a $15.000 no quiere decir que cualquier que encuentre una en su casa pueda obtener ese dinero a cambio de las suyas.

¿CUÁL ES EL VERDADERO VALOR DE LAS MONEDAS?

En principio, las monedas y la rareza que les da su valor de colección existen. El especialista numismático Ariel Dabbah confirmó que son objetos que están catalogados por los coleccionistas, a diferencia de otras monedas o billetes comunes y corrientes.

“Es una variedad catalogada. El cospel es imantado cuando en general no debería serlo. El catálogo pone 15 o 20 dólares de valor”, dijo Dabbah,

“Lo que no sé es cuanta demanda real pueda tener en el mercado siendo que la mayoría de los coleccionistas de errores y variedades que la querían en su colección la encontraron buscándola. Por lo que no queda mucha gente que esté dispuesto a pagar por ellas”, sostuvo el coleccionista que, aseguró, no pagaría esos valores por un ejemplar.

Fuente: TyC Sportes, ADN Sur e Infobae.