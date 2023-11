Córdoba: alumnas encontraron 5 mil dólares dentro de un libro y los devolvieron

Clara, Jazmín, Felicitas y Ludmila estudian en una escuela de Córdoba que tiene orientación en Agro y Ambiente. Las cuatro cursan quinto año y fueron convocadas para desarmar cuadernos que habían sido donados, en el marco de una campaña de papel en el colegio. Esa acción derivó en una gran sorpresa: hallaron 5.000 dólares dentro de uno de los libros.

"En el momento nos miramos y nos quedamos como diciendo '¿qué hacemos?'", reveló una de las alumnas. Junto a sus compañeras, decidieron avisarle a las profesoras, buscar al dueño y devolverle el dinero. Como recompensa, recibieron una cena de regalo.

El hecho ocurrió en el colegio IPE Miguel Cané de Tránsito, una pequeña localidad de 3.000 habitantes el departamento de San Juan, unos 100 kilómetros al este de la Ciudad de Córdoba. Se trata de un establecimiento con nivel Inicial, Primario y Secundario, que cuenta con la Cooperativa Eco Cané a través de la cual realizan acciones en favor del ambiente.

"En el pueblo tenemos la campaña papel que se hace todos los años, y nosotras empezamos desde temprano a recolectar. Ese día habían traído bolsones con papel y nos habían venido a buscar para desarmar cuadernos", comenzó contando una de las chicas.

"Nosotras veníamos sacando las tapas y justo ese lo abrimos. Vimos varias hojas pegadas, como que había un hueco. Y adentro estaba la plata como escondida", agregó en diálogo con El Doce TV.

"Nunca vimos tanta plata junta. Fue algo increíble para nosotras. En el momento quedamos heladas. Buscamos a las profes y les empezamos a decir que buscáramos al dueño para poder devolverlo", precisaron sobre el momento posterior al hallazgo.

Según dijeron, nunca se les cruzó por la cabeza repartirse los dólares: "No nos íbamos a quedar con algo que no era nuestro".

Que los bolsones hayan llegado de un mismo lugar les permitió tener una idea de a quién podría pertenecer el dinero. "Los profes pudieron manejar la situación muy bien, nos ayudaron mucho. Ese mismo día se lo devolvimos al dueño, quien nos agradeció mucho por el gesto y nos regaló una cena", contaron sonrientes.

También precisaron que el hombre les dijo que "era un dinero que tenía guardado y no se había dado cuenta" que lo atesoraba justamente en uno de esos libros donados.

Por últimos, las chicas expresaron que sus familiares las felicitaron por su accionar: "Se pusieron felices. No tuvimos esa intención de guardarnos la plata y dividirla entre nosotras. Me parece que gracias a ellos nosotras tomamos esa decisión. Son los valores. Si ellos no nos hubieran formado de esa manera...".

Y concluyeron: "Capaz si lo encontraban otras personas, se repartían la plata y se lavaban las manos".

Fuente: Clarín