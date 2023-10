Desde el ministerio de Transporte afirman que todavía no se anotó nadie a la renuncia al subsidio

El Ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció la decisión del Gobierno que permite la renuncia voluntaria a los subsidios del transporte a través de la tarjeta SUBE. Según el funcionario, hasta el momento, "nadie se ha anotado" para dejar de recibir asistencia estatal. Esta medida, anunciada el lunes, se ha defendido como una estrategia para contrarrestar las propuestas de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Renuncia voluntaria a subsidios del transporte: una opción poco explorada

Giuliano aclaró que la renuncia al subsidio del transporte aún no ha tenido inscripciones. "Quien acepta que el Estado esté presente y no ausente, no tiene que hacer nada", añadió durante una entrevista con Radio 10. La medida, que entrará en vigencia el 27 de octubre, permitirá que los usuarios de transporte público renuncien voluntariamente a los subsidios en sus tarjetas SUBE.

A pesar de que el proceso estará operativo a partir del próximo viernes, las máquinas de cobro en los medios de transporte ya ofrecen ambas opciones: la tarifa actual y la tarifa sin subsidios, que tiene un costo de $700 en el Área Metropolitana. Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso de renuncia al subsidio.

Giuliano defendió la medida y también arremetió contra los candidatos a la presidencia, Javier Milei y Patricia Bullrich. Según él, estos candidatos buscan eliminar los subsidios al transporte, lo que plantearía un dilema entre la presencia del Estado, como propone Massa, o la ausencia del Estado, donde rige la ley del mercado.

El Ministro argumentó que eliminar los subsidios tendría un impacto negativo en las familias, sosteniendo que el subsidio no es un gasto, sino una inversión pública, en línea con la visión de Massa. Giuliano destacó el trabajo realizado con la tarjeta SUBE, que se ha extendido a 53 localidades en todo el país para llevar los beneficios del subsidio directamente a los ciudadanos.

sube

Cómo renunciar a los subsidios del transporte: pasos sencillos para los usuarios

El Ministerio de Transporte ha facilitado el proceso para aquellos que deseen renunciar a los subsidios en sus tarjetas SUBE. Los usuarios de transporte público pueden seguir estos sencillos pasos: