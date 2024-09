Diputados: el oficialismo busca un dictamen exprés de Boleta Única de Papel sin tener claro el texto final

Bajo un escenario que involucra errores políticos del titular de Diputados, Martín Menem, y de la propia Casa Rosada, un numeroso plenario de tres comisiones intentará avanzar este lunes, de manera exprés, con un dictamen de la ley de Boleta Única de Papel (BUP), iniciativa que fue aprobada por la Cámara baja en 2022 y modificada semanas atrás por el Senado. En caso de lograr la sanción de la norma, que aterrizaría mañana en el recinto, la misma representaría un salto institucional de relevancia y una dura derrota para el kirchnerismo, que aún puja para frenarla a través de cualquier vía.

Al regresar a Diputados -en segunda revisión-, la definición de una propuesta que logre los votos necesarios para la mayoría absoluta -129, por ser cuestión electoral- involucra la aceptación de uno de los textos o una mixtura de sus articulados, sin la posibilidad de cambiar o introducir nada nuevo. Todo un desafío para una situación numérica que La Libertad Avanza parecía no tener contemplada, incluso, hasta anoche.

Lo que ocurre desde hace días en la Cámara baja tiene nombre y apellido: la opción para votar lista completa que Diputados avaló en 2022 y el Senado desactivó, el 12 de septiembre último. Allí, ese paso fue clave para que la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, pudiera blindar las 37 adhesiones que se precisaban. Quienes quedan beneficiados por esta lógica son los partidos provinciales, que mandan sin chistar en sus distritos y competirían, de igual a igual, contra los que vayan atados a candidaturas presidenciales desde 2027.

Días atrás, Menem convocó a dialoguistas. Según confiaron algunos participantes a Infobae, la charla tuvo idas y vueltas entre los supuestos consensos del Senado, y una lógica distinta entre Menem y bloques aliados como el PRO y una parte mayoritaria de la UCR en Diputados. El centenario partido cruje por momentos y sus legisladores votan disociados en el Congreso para diferenciarse entre colegas, complacer a Javier Milei o aliarse al kirchnerismo, según el día, la hora y el clima.

Los giros de Menem impacientaron en demasía a los silvestres provinciales de Misiones, Río Negro y Salta, entre otros, quienes acusaron al riojano de no respetar lo modificado. En realidad, nunca hubo diálogo entre ambas Cámaras, tal como reconoció a este medio una persona trascendental durante las negociaciones en el Senado. Esto expuso también a los funcionarios del Ministerio del Interior y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien suele recorrer pasillos del Congreso.

“Es muy difícil llegar a un plenario con 100 personas sin un texto acordado. No es mucho, pero yo me preocuparía. Lo de la lista completa te va a dejar dos dictámenes y quizás haya un tercero. Y falta solucionar un artículo para guardar las boletas post elección y otro por la transmisión de datos. Pensar que querían introducir también Ficha Limpia a la sesión. Será como siempre: sobre la hora, con el último aliento y exponiendo a muchas personas que no quieren joder al Gobierno”, señaló el fin de semana un legislador top a Infobae.

Qué pasó en el Senado

A diferencia de lo aprobado en Diputados y de lo que, durante semanas, se operó de forma curiosa desde el Ejecutivo, el modelo viró del cordobés al mendocino en el Senado, como adelantó este medio. Ambos distritos efectuaron varios comicios sin problemas y utilizan una sola papeleta para todo. Lo distinto está en que la provincia cuyana presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales. Esto ayudaría a los partidos locales y sería aceptado esta tarde en el plenario de comisiones.

Otros ítems considerados en el Senado apuntan a la duración de las campañas, que se ampliarán de 50 a 60 días, junto a la presentación de listas 70 días antes de las PASO, en vez de 50; y la conformación de alianzas, que pasará de 60 a 80 días antes de los comicios. Todas cuestiones lógicas que explicó el Ejecutivo y que tendrán el guiño favorable en Diputados.

En el recinto del Senado y, como miembro informante, el peronista disidente de Provincias Unidas y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider, manifestó: “Para tener dimensión, el 79% de los países del mundo vota por un sistema de boleta única y un 20%, por el sistema francés. En Latinoamérica, sólo la Argentina y Uruguay están en eso y el resto lo hace a través de boleta única; incluso, algunos aplican la vía electrónica”. También recordó que en las cárceles nacionales ya se aplica la BUP.

“Quieren destruir el Estado de derecho y modifican nuestro régimen electoral”, denunció Florencia López (La Rioja), quien fue la voz final del Frente de Todos. Y agregó: “Están modificando las reglas del juego de algo que funciona bien, por algo que no sabemos cómo va a funcionar”. El último orador fue el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), que mostró un potencial modelo para las PASO 2025 en Buenos Aires: 71 centímetros por 16 centímetros.

