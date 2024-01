El desgarrador relato del papá de Tomás Tello: "Ya estoy muerto. Si la Justicia no actúa, lo voy a hacer yo"

Daniel Tello , el papá de Tomás (joven de 18 años asesinado de una puñalada el 1° de enero en Santa Teresita) brindó una entrevista en la cual criticó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y lanzó una dura declaración: "Si la Justicia no actúa, lo voy a hacer yo" . Las críticas del padre de la víctima se extendieron también a la policía y al intendente del Partido de la Costa, Juan De Jesús.

"Lo quiero dejar bien en claro. Ya estoy muerto. Si la Justicia no actúa, lo voy a hacer yo", dijo el hombre que perdió a su hijo y relató el momento en el que se enteró del asesinato: "En ese momento no te tranquiliza nada ni nadie. Di mil vueltas por todos lados, pensé en prender fuego todo, matar a todos, no me importaba nada", dijo Tello en el marco de una entrevista telefónica concedida a LN+.

Tras diferenciar el homicidio ocurrido en Santa Teresita del asesinato de Fernando Báez Sosa, quien no conocía a sus asesinos, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, remarcó que "hay una víctima que siente que está amenazada y no recurre a la comisaría para plantear que posiblemente puede ser víctima de una venganza. Porque nosotros lo podríamos haber evitado si nos hubiéramos enterado". Daniel Tello manifestó que los dichos del funcionario fueron "una vergüenza".

"No existen excusas para matar a alguien de esa manera", lamentó Daniel Tello y se refirió a los autores del crimen e involucró a una cadena de responsables, más allá del autor material de la puñalada. “Los protagonistas de darle muerte a mi hijo fueron todos. Los veintipico, no fue solamente el que le sacó la vida”, explicó.

"Esto fue tramado: a Tomás lo emboscaron, lo corrieron, lo torturaron, lo cazaron y lo mataron. O sea que esto no es solamente tres personas. Para eso hubo veintipico de personas: los vendedores ambulantes del Partido de la Costa, traídos por el intendente Juan Pablo de Jesús", acusó el papá de la víctima, quien también denunció que "la policía no existió desde las 4.30 de la mañana cuando empezó la pelea hasta las 7 de la mañana, cuando le sacan la vida a mi hijo".

“Si toman nota, el 25 de diciembre del año 2020 apuñalan a otra persona en el pecho en la misma costanera y tampoco estaba la policía”, apuntó Tello. Este miércoles, el hombre ya había asegurado que la violencia que sufrió Tomás es un ejemplo de lo que pasa todos los años en el partido De la Costa. "Hay arreglos políticos con los carreros que venden sus productos en la playa y el 99% de esas personas no son de acá. Nadie regula nada”, había declarado.

Asimismo, en comunicación con LN+, el padre de la víctima se refirió al primer conflicto de Tomás con quienes lo amenazaron y terminaron asesinando. Sobre la fiesta organizada por Tomás Tello el sábado 23 de diciembre, Daniel recordó: "Ese día los chicos discuten en la puerta de mi casa. Estando al interior de la vivienda escucho gritos, salgo a la vereda y estaban en el piso peleándose unas personas y los separo. Había amigos de mi hijo y a los otros no los conocía". "Estas personas querían ingresar y no los dejaron", informó.

El padre de Tomás Tello cruzó al ministro de Seguridad bonaerense: "Es un caradura"

Luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires diferenciara el caso de Tello con el de Fernando Báez Sosa, en base a la dinámica de los responsables, el padre del joven asesinado este Año Nuevo lo trató de "caradura", por haber mencionado que las amenazas deberían haber sido denunciadas ante la policía, para "protegerlo".

En diálogo con Urbana Play, Daniel Tello dijo: “Esto se hubiese evitado si él, y la gente que maneja él, hubiesen estado trabajando en el momento que más lo necesitaba Santa Teresita, no de vacaciones, los policías que mandó a trabajar que no estén disfrutando y festejando Año Nuevo. Porque a mi hijo lo están corriendo desde las 4:30 de la mañana. En la primera pelea baja a las 6 a la playa, de las 6 a las 7 peleando con más de 20 personas en el transcurso de seis cuadras, y me lo matan en la 44 entre 1 y 2 cuando él bajó en la 38 a la playa”, agregó Tello.

Sobre por qué no denunció la previa, dijo que no sintió que hubiera pasado algo tan grave y volvió a cargar contra el ministro: “Es un cararrota, es un hijo de puta, no me puede decir esto ahora. ¿Quiere decir que mataron a mi hijo por culpa mía? No saben trabajar, no saben hacer nada, solo decir 'fue por culpa tuya'. Si sabés que todos los años se juntan más de 2 mil chicos en la costanera, siempre hay disturbios”.

Por último, enfatizó: “¿Por qué no mandan policías para que no se junten o para controlarlos? Si pasa todos los años. Yo hace 38 años que vivo en el partido de la Costa, nací acá. Sabemos todo lo que pasa acá. Ellos saben todo”. También se refirió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No se comunicó el gobernador, nadie se comunicó conmigo. No esperaba que me llamara, otra rata inmunda más. Si a mi hijo no me lo van a devolver, qué me van a decir", lanzó.

Fuente: Perfil