El gobierno de Brasil acompañará a Thelma Fardin en el juicio por abuso contra Darthés

El gobierno de Brasil acompañará a Thelma Fardin en el proceso judicial que se sigue por abuso sexual contra Juan Darthés en ese país, informó la ministra de Asuntos de la Mujer, Cida Gonçalves, quien sostuvo que "la Justicia debe creer en la palabra de las víctimas".



"Vamos a acompañar a Thelma. El equipo jurídico del ministerio se pondrá en contacto con la abogada de ella. En Brasil hay autonomía del Poder Judicial. El desafío es que la Justicia crea en las palabras de las mujeres y repare la injusticia", dijo la funcionaria ante una consulta de Télam luego de reunirse con la actriz argentina.



Gonçalves y su par de Argentina, Ayelen Mazzina, brindaron este mediodía una conferencia de prensa de la que participaron periodistas feministas de distintos medios.

Thelma Fardín Brasil





Las funcionarias se reunieron antes del encuentro con la prensa con Fardin, quien le pidió a Gonçalves que su caso "se visibilice en Brasil".



"La vamos a acompañar en nombre del gobierno de mi país", aseguró la ministra.

A la vez, pidió a Mazzina que acompañe la investigación del presunto femicidio de Emmily Rodrigues, la joven brasileña que murió luego de caer por una ventana del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, en marzo pasado, hecho por el cual estuvo detenido el empresario del agro Francisco Sáenz Valiente.

La ministra argentina explicó que por la situación de Fardin van a plantear "una estrategia en común entre ambos países. Vamos a analizar las herramientas que tenemos disponibles y las limitantes. Tenemos la disposición y el compromiso y estamos acompañando a Thelma".

La absolución de Darthés



El sábado último se conoció la decisión del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que consideró que Darthés abusó de la actriz, pero no dio por probado el acceso carnal, y decidió absolver al actor.



Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, y el abuso la actriz lo sitúa en 2009, cuando ella tenía 16 y Darthés 45 años.



El 11 de diciembre de 2018 la actriz hizo pública la denuncia por abuso sexual que había radicado contra el actor en Nicaragua.



Como Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, es ciudadano brasileño, el 20 de diciembre viajo a San Pablo, ya que Brasil no extradita a las personas nacidas en su territorio, y así evitó un juicio en Argentina o Nicaragua.



No obstante, los ministerios públicos fiscales de los tres países consideraron que había prueba para avanzar con el juicio.



Si bien ahora la Justicia brasileña lo absolvió, el equipo jurídico de Fardin adelantó el sábado que apelará la sentencia.



Gonçalves llegó a Buenos Aires para participar de la XXI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur (Rmaam), encuentro donde las funcionarias de los países de la región acordaron estrategias para enfrentar la violencia política de género en la región.



En ese sentido, ambas ministras anticiparon que en agosto realizarán una campaña conjunta que se realizará en Brasil y Argentina "concientizando sobre los mensajes misóginos, de odio contra las mujeres".



"Esta acción llega en un momento de mensajes antiderechos y antidemocráticos en la región. No son ataques aislados, están organizados. Hablamos de violencia política contra las mujeres, no sólo contra las que ocupamos cargos partidarios, también la que sufren periodistas, dirigentes de barrios populares, activistas LGBT, y muchas otras que se expresan en el espacio público", definió Mazzina.



La ministra argentina contó también que "estamos acompañando a Luciana Peker, respetando los aspectos reservados de la causa judicial".

La periodista Luciana Peker acompaña a Fardín desde el momento que la actriz hizo la denuncia en Nicaragua, y el fin de semana hizo público que recibe amenazas de muerte, que es hostigada en redes y por mensajes telefónicos, por lo cual se abrió una causa judicial que ya tiene dos años.



"La violencia política debe ser abordada de manera intersectorial e interpartidaria. Tenemos que comprometernos desde los distintos partidos políticos. También los varones de cada partido", resaltó Mazzina.



Asimismo, destacó "el reinicio de una agenda conjunta de trabajo con Brasil. El triunfo de Lula nos permite este proceso, luego de un gobierno -el de Jair Bolsonaro- que excluyó los derechos de las mujeres y LGBT".



Sobre la gestión de Bolsonaro, la ministra Gonçalves consideró que se trataron de "seis años de retroceso" para los derechos de las mujeres y LGBTIQ+, ya que "se redujeron servicios y políticas públicas" y consideró que es necesario "profundizar el debate político sobre las violencias sexuales, ya que hay legislación sobre violencia familiar -conocida como ley Maria da Penha- y se incluyó el femicidio en la ley penal, pero hay que seguir avanzando".

Asimismo, destacó el rol de los movimientos de mujeres de su país que fueron "los que se enfrentaron al fascismo de los últimos seis años y fueron el principal grupo que apoyó el retorno de Lula al gobierno".



Además, compartió que los índices de femicidios "son altos en Brasil. En 2021 había un femicidio cada siete horas, y en 2022 hubo un femicidio cada seis horas".



"El libre uso de armas de fuego y la construcción de un discurso de odio son el sustento de estos índices. Se naturalizaron las violencias hacia niñas, mujeres; la violencia familiar, a partir de las políticas de nuestro antecesor. Violencia que también se manifestó en redes sociales. Esta es la raíz, la estructura del problema", analizó Gonçalves.



La funcionaria destacó: "Estamos ahora construyendo con Argentina. Tenemos muchas cosas en común y estamos trabajando en estrategias conjuntas".

