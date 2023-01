El hijo del "Rana" Valencia sufrió una brutal golpiza a la salida de un bar: "Te vamos a matar"

Daniel Valencia Jr., el hijo de José Daniel, futbolista jujeño campeón del mundo con Argentina en 1978, denunció en sus redes sociales que sufrió una golpiza a la salida de un bar en Córdoba. El joven de 28 años asegura no recordar “nada”, pero logró hacer un hilo de Twitter en donde detalló el traumático momento.

Según contó el joven, todo comenzó cuando a él y a sus amigos casi los atropellan: “Saliendo del bar, iba caminando con dos amigos, intentamos cruzar la calle y un auto nos pasa bastante cerca. Mi amigo soltó un grito bastante agudo en tono de joda, para reírnos todos y así lo hicimos. Al frente estaban dos tipos, esperando y viendo la situación, nos miraron”.

“No tardaron en decir algo así como: '¿Qué gritas, puto de mierda? Seguí gritando, trolo, porque te vamos a matar'. Ante la situación y tratando de calmar los ánimos les dije, textualmente: 'Eh, loco... casi me lo mata el auto recién, no lo mates vos, porfa'”, continuó.

Todo empeoró a partir de ese momento. “No me dijo nada, empezó a caminar hacia mí y en dos segundos inesperados me metió una mano que me dejó dormido. Caí con la cabeza al borde de la vereda”.

En la misma línea de su relato, contó que algunas cosas se las enteró a través de sus amigos, ya que permaneció durante cinco minutos inconsciente : “Nos tiró un ladrillo, impactó en el pecho de un amigo y aprovecharon -cobardemente- para propinarme patadas en el piso y robarme el celular. Lo lograron”.

En medio del juicio de Fernando Báez Sosa que tiene en vilo a gran parte del país, Daniel Valencia Jr. siguió narrando y dijo: “Me apena mucho que, con todo el caso de Fernando a flor de piel, aún no logremos tomar consciencia”. Y concluyó: “Pensar que las cosas pueden ser distintas por un centímetro más o menos es escalofriante”.

Fuente: Todo Noticias.

LA EMOCIÓN DEL RANA VALENCIA AL RECORDAR SU PASO POR LA SELECCIÓN

A la Copa del Mundo la pueden tocar pocos hombres y uno de ellos es de Jujuy: Daniel "Rana" Valencia. Fue el 10 de la Selección que en 1978 logró, en suelo argentino, conquistar por primera vez para el país el torneo más importante del fútbol a nivel planetario. Es un distinto que lo primero que pensó luego de vencer a Países Bajos hace 44 años fue en abrazar a su mamá y juntarse con sus amigos.

El "Rana" recuerda las épocas de jugador de la albiceleste con cariño y mucha emoción. "Era todo afecto, la diversión era escucharnos, tomar mate, abrazarnos y escuchar música en esos aparatos grandotes", rememoró de visita en DM7, por Canal 7 de Jujuy.

"Éramos una familia, nos queríamos tanto. Éramos solidarios y todos nos hablábamos todo el tiempo", contó y se refirió al vínculo que unía al equipo que hizo historia: "sabíamos cómo se llamaban las esposas y los amigos, no había otra cosa que hablar y conocernos".

Lo dijimos: Daniel es uno de los privilegiados que sabe cuánto pesa la Copa. Pero nunca se desesperó por tenerla entre sus manos porque sus prioridades después del triunfo soñado del '78 eran otras: "tenía 21 años, no sabía valorar las cosas, no tomaba dimensión de lo que había logrado. Yo toqué la copa después de un tiempo, yo quería festejarlo con mi mamá y estar con mis amigos".