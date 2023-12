Empleados de Comercio: ya rige el nuevo aumento, ¿cuánto cobro en diciembre?

A partir del 1° de diciembre, los empleados de Comercio comienzan a percibir el segundo tramo del aumento acordado en la paritaria trimestral suscrita a finales de octubre. El incremento salarial para el periodo octubre-diciembre alcanza el 47%, distribuido en un 16% mensual. Con este ajuste, el salario básico se establece en un mínimo de $397.400, sumando los correspondientes adicionales. Además, se ha establecido una nueva reunión para el próximo mes.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), fueron las entidades que acordaron los porcentajes de aumento salarial: 20% en octubre, 13,3% en noviembre y 13,3% en diciembre.

Armando Cavalieri, secretario general de la FAECYS, resaltó la importancia de estos acuerdos trimestrales para mantener la sintonía con el aumento de los precios y fortalecer el poder adquisitivo de los empleados de Comercio. Subrayó la relevancia del diálogo continuo entre empresarios, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores, a pesar de la complejidad del contexto económico.

A continuación, se detallan las nuevas escalas salariales para las principales categorías de los empleados de Comercio con el aumento del segundo tramo de la paritaria: