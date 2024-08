Fabiola Yañez habló tras la denuncia contra Alberto Fernández: "Me amenazaba con que se iba a suicidar"

Fabiola Yañez habló por primera vez luego de la denuncia que realizó contra Alberto Fernández por violencia de géner o. “Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar”, sostuvo conmovida la ex primera dama desde Madrid.

“Lo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que él ha hecho”, agregó en referencia a las grabaciones que trascendieron del expresidente con la panelista Tamara Pettinato desde el despacho de la Casa Rosada.

Este sábado, Yañez se reunió con su abogada Mariana Gallego para definir su declaración ante el juez Julián Ercolini, donde aportará más pruebas sobre las agresiones que habría sufrido por parte del exmandatario.“Yo no llevo una vida de lujo. Mi mamá es la que está sosteniendo todo”, aseguró la ex primera dama.

“Yo le pedí ayuda a mucha gente y no me dieron nada. Fui a pedirle a quienes tenían que hacer algo, al ministerio de la Mujer. Y no me dijeron nada”, remarcó Yañez. “A mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió”, subrayó.

Yañez dio detalles del calvario que vivió durante estos meses. “Tengo que resguardarme porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad”, expresó a Infobae.

Respecto de la difusión de sus fotografías con golpes, la exprimera dama aclaró: “Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento”.

“Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito”, manifestó Yañez.

En otro tramo de la entrevista afirmó que “después del 14 de mayo” del año pasado pasó un hecho puntual que fue un quiebre en la relación, del que no puede dar detalles porque ya es parte de la causa. “Desde ese día dije 'yo me voy'”, explicó.

En julio de 2023 se fue a vivir a la casa de huéspedes. “Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo”, explicó.

“Había otro tipo de violencia. La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento”, indicó Yañez.

Y agregó: “No podía ir a un restaurante con mis amigas. Porque tenía que pasar toda la noche contestando los mensajes en lugar de poder hablar con mis amigas o desahogarme un poco o divertirme como cualquier persona normal, común y corriente”.

“A mí me destruyeron, a mí me destruyeron en vida. Yo en Argentina obviamente que no iba a poder trabajar, no iba a poder salir a la calle, iba a tener que volver a estar encerrada, a vivir encerrada como había vivido todo el último tiempo”, expresó.

Fuente: Todo Noticias.