Fue al almacén y le dijeron que no podía entrar por cómo estaba vestida: "Bienvenidos al 1800"

En las últimas horas, una joven relató en su cuenta de Twitter la inesperada situación que le tocó vivir luego de visitar, como todos los días, el almacén de su barrio para hacer algunas compras.

"Fui a un almacén a comprarme una gaseosa y no me dejaron entrar porque 'no podés entrar así vestida'. Bienvenidos al 1800″, escribió Ámbar, la protagonista de su historia, en un tuit publicado este martes por la tarde.

Tras la repercusión que generó su publicación, una joven le contestó: "Pero estás re normal. Y linda también. Qué estúpidos". Junto a un emoji con una expresión de tristeza, Ámbar respondió: "Lo peor es que fue una piba más o menos de mi edad".

Otra joven se sumó a la causa y expresó: "No les compres nunca más por pelotudos". A lo que Ámbar indicó: "Claramente".

FUE A BUSCAR A SU HIJO EN MALLA Y LOS PADRES DE SUS COMPAÑEROS SE QUEJARON

Hace un tiempo, una mujer fue en ropa de playa a retirar a su hijo al colegio, en su primer día de clases. Una persona le sacó una foto sin su consentimiento, la subió a las redes sociales y la discusión estalló en segundos.

Vanesa Medina es modelo y fisicoculturista, ganó el premio a "Miss Fitness Bolivia" hace algunos años y se vistió con un conjunto ajustado rosa, a espalda descubierta, para ir a buscar a su hijo al colegio ubicado en Santa Cruz, Bolivia.

La imagen se viralizó rápidamente, y si bien hubo personas que salieron a defenderla, muchos otros la criticaron por su manera de vestirse "inapropiada en un lugar para chicos".

Medina suele cuidar mucho su figura, producto de la profesión a la que se dedica: fisicoculturismo. En sus redes sociales suele subir fotos en ropa interior o con ropa deportiva ajustada, del mismo tipo con la que fue a buscar a su hijo.

