Jubilados y pensionados de Anses: cuándo comienzan a cobrar el aguinaldo

Luego del aumento del 20,92 por ciento correspondiente a la Ley de Movilidad definido a partir de mayo y el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15 mil pesos en junio, este sexto mes del año los jubilados y pensionados ANSES comenzarán a percibir el aguinaldo.

Considerando los últimos aumentos y el plus del aguinaldo, los haberes de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en junio les permitirá acceder a $121.407.

Además, quienes cobran una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5000 pesos. Tal como explicaron desde ANSES, una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasará a percibir 146.876 pesos.

Este lunes 29 de mayo, el Gobierno oficializó el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas que había sido anunciado por Sergio Massa y Fernanda Raverta, a comienzos de mayo. El incremento se suma al 21% que corresponde a la Ley de Movilidad y al Aguinaldo.

Tal como detalla el Decreto 282/2023 en Boletín Oficial, se otorgará un refuerzo del ingreso previsional por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $20.000 que se abonarán en junio, julio y agosto de 2023.

A continuación, van las fechas de pago de ANSES para Pensiones no contributivas, además de jubilaciones y pensiones mínimas y para los que cobran los haberes superiores a la mínima.

Cuándo cobran los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las pensiones no contributivas pueden ser por Invalidez; para madre de 7 hijos; por vejez (Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva) y para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675) (Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud).

Con el último aumento, los montos a cobrar a partir de junio 2023 son los siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de junio.

Jubilaciones y pensiones mínimas con ingresos que no superen los $ 70.962

DNI terminados en 0: jueves 8 de junio.

DNI terminados en 1: viernes 9 de junio.

DNI terminados en 2: lunes 12 de junio.

DNI terminados en 3: martes 13 de junio.

DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio.

DNI terminados en 5: jueves 15 de junio.

DNI terminados en 6: viernes 16 de junio.

DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio.

DNI terminados en 8: jueves 22 de junio.

DNI terminados en 9: viernes 23 de junio.

Jubilaciones y pensiones con ingresos que superen los $ 70.962

El calendario de cobro inicia el 26 de junio.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 26 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 27 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 28 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 29 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 30 de junio.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH y AUE en junio

La movilidad que rige desde mayo, impacta en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarios, de los cuales 7,4 millones son jubilados y pensionados.

En el caso de las asignaciones, también les correspondió el aumento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AxE) que pasarán a partir del mes de junio a ser de 13.864 pesos.

A este monto se suma el de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios de hasta 14 años, con lo cual se cobrará por ambas prestaciones:

Con un hijo de hasta 14 años o con discapacidad: $ 48.911.

Dos hijos: $ 29.964.

Tres o más hijos: $ 44.947.

Fuente: Perfil