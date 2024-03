Jueves Santo: ¿es feriado o día no laborable? Cómo se paga

La Semana Santa es una celebración significativa para muchos, con un profundo valor religioso. Durante estos días, muchos argentinos aprovechan para descansar y desconectar de la rutina diaria.

Surge la pregunta: ¿Se trabaja en Jueves Santo?. La respuesta no es tan simple. De acuerdo con la Ley de Contratos Laborales, Jueves Santo es considerado un día no laborable.

¿Cómo se paga trabajar en Jueves Santo?

Se establece en la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que serán feriados nacionales y días no laborables los determinados por el régimen legal que los regule.

Por esto mismo algunas personas tendrán que trabajar, ya que el Jueves Santo es considerado un día no laborable y no un feriado. En estos casos, los empleadores pueden decidir si se va a trabajar o no.

Los trabajadores que presten un servicio en esta jornada percibirán un salario simple y será abonado al igual que los otros días de trabajo. Esto es diferente en el Viernes Santo.

¿Qué días de la Semana Santa no se trabaja?

Este fin de semana largo se empalma con el feriado del 2 de abril, que es el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, y resulta en 6 días de descanso para quienes no trabajen el jueves 28 de marzo.

De todas maneras, el Viernes Santo es feriado nacional por lo tanto no se trabajará. Asimismo a el 1 y 2 de abril, se los considera feriados nacionales de igual manera.

¿Cómo se pagan los feriados trabajados?

Tal como establece el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, se aplican disposiciones específicas para el descanso en los feriados nacionales.

Quienes deban trabajar esos días deberán recibir una compensación económica que consiste en recibir el doble de remuneración de su jornada regular, como compensación por su trabajo.

¿Qué es el Jueves Santo y qué se celebra?

Durante el Jueves Santo se recuerda la Última Cena de Jesús con sus Apóstoles, como una señal de despedida en donde el hijo de Dios estableció la Eucaristía, con la bendición del pan y el vino.

En ese momento, Jesús les dijo sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirán su cuerpo y sangre. Luego, Cristo se dirigió al Huerto de Olivos, donde fue arrestado, luego juzgado y condenado a morir en la cruz. Finalmente, en Pascuas, se celebra la resurrección de Jesús.