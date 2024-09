La declaración completa del ex médico presidencial que confirmó el moretón de Fabiola Yañez

Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, confirmó este lunes que la ex primera dama Fabiola Yañez lo llamó porque tenía un moretón en uno de sus ojos. Según afirmó, “me dijo que tuvo un golpe, sin querer, algo como un golpe involuntario”, pero aclaró que no le explicó cómo había sucedido. En su declaración, que duró más de seis horas, aportó los chats con Fabiola.

La declaración de Federico Saavedra es consecuencia de la declaración que dio Fabiola Yañez al impulsar la causa contra el ex presidente. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió en la primera presentación. Al declarar por zoom, Fabiola agregó que el médico no le preguntaba cómo habían sucedido los hechos. “No quería saber”, deslizó.

A lo largo de su testimonial, Saavedra dio detalles de cómo funcionaba la Unidad Médica Presidencial, de cómo había conocido a Alberto Fernández antes de que asumiera la jefatura de Estado y cuál era su vínculo con Fabiola. Detalló que ella no lo eligió como médico de cabecera. Sin embargo, estuvo bajo la cobertura de la UMP. Precisó que la ex primera dama tenía otras consultas médicas con su cobertura particular y en la UMP no se enteraban. No obstante, aclaró que sí confió en él para sus controles desde el primer día que realizó su planificación familiar. Explicó que a la familia presidencial la podía atender cualquier médico de la UMP según el día que le tocaba la guardia.

Puntualmente, Saavedra afirmó que nunca tuvo que derivar a Fabiola a otro profesional o institución. Ni por abuso del alcohol ni afecciones psíquicas. Solo por cuestiones de rutina, según surgió a lo largo del interrogatorio en donde también participaron la abogada querellante Mariana Gallego y la defensora Silvina Carreira. En su declaración, Saavedra subrayó que Yáñez no tenía una patología o enfermedad de base y detalló que medicamentos tomaba. Uno de ellos estaba diagnosticado para la depresión.

“La foto de la cara y del brazo yo no las ví”, resaltó el médico en la declaración a la que accedió Infobae. Según precisó, el 26 de junio de 2021 Fabiola le avisó por teléfono que tenía un ojo morado y le pidió que le recomendara qué podía tomar para que no se notara.

Uno de los chats que presentó Saavedra en su declaración

Eran las 8.43 de la noche del sábado 26 de junio que llegó el mensaje. Casi una hora después el médico vio el aviso y la llamó. “Tuvimos una charla telefónica ella me transmite que tenía un ojo morado. Me parece que estaba preocupada porque en la semana tenía actividad, no me dijo cual. Supuse que era pública. Recuerdo eso de esa charla me pregunta qué podía hacer para que se le vaya rápido el hematoma. La escuché. Fue una charla telefónica. Me hizo un par de preguntas relacionadas con lo estético. Era su preocupación”, dijo.

Tras una serie de preguntas, Saavedra afirmó que Fabiola le aclaró que “no parecía que merecía una urgencia: me dijo que nada que tuvo un golpe sin querer algo como un golpe involuntario” Tampoco le detalló el contexto en el que sucedió.

El médico le recomendó Servep en crema o gel para que se pusiera cuatro veces por día. Eso iba a ayudar a que se reabsorviera rápido, le dijo. También le sugirió un tratamiento homeopático con globulos de arnica, que se usa en post operatorios de cirugías estéticas.

La declaración del médico presidencial (Fuente)

Al día siguiente, afirmó, no pudo ir a verla porque tuvo en su familia un posible brote de COVID y tuvo que realizarse una serie de hisopados. El 29 volvió a llamarla y volvió a consultarle por los glóbulos de árnica. El 30 fue a la quinta de Olivos con el médico Federico Alem que iba a incorporarse a la Unidad Médica Presidencial y quería presentárselos. También quería hablar de lo que ya habían comenzando a diseñar: el tratamiento de fertilidad para tener a Francisco.

“El miércoles 30 de junio voy a la quinta de Olivos.f Entro al chalet con Federico Alem (...) En el living del chale estaba en el sillón blanco Alberto en el lado derecho mío, Fabiola del lado izquierdo. Fabiola con mate. Era un ambiente de lo más cordial, jocoso, amable (...) Veo a Fabiola y Alberto de la mano o abrazados entre ellos. Charlamos cuestiones generales que no recuerdo. Le vimos el ojo el de la consulta telefónica. Era el ojo derecho de ella”, afirmó.

Las pruebas aportadas por Fabiola Yañez

Según afirmó, la lesión tenía una “mancha de color verde amarillenta” en el “párpado de abajo y parte del pómulo. Lo vi yo con Federico Alem. En ese momento recuerdo que tenía la mancha y los dos coincidimos que debía seguir con Servep y los glóbulos de árnica. Seguimos dialogando. Les preguntamos qué había pasado: nos dice que había sido un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerdo si lo dijo él o ella que había sido un golpe sin querer en el dormitorio en la intimidad”.

El médico opinó que “fue el relato natural, sonó sincero: no hubo controversia, no detecté nada extraño. Era un contexto sumamente amigable”. Según dijo no ahondó más porque “respeta la intimidad de la pareja”. Le aportó la medicación y luego pasaron a hablar del tratamiento de fertilidad que ya estaba en marcha. El procedimiento de implante fue el 4 de agosto. “Estábamos en la antesala de la implantación”

El relato de Saavedra ente la justicia (Fuente)

La defensa buscó detalles sobre el la mancha verde amarillenta que Fabiola tenía en el ojo. Pero el testigo señaló que después de tres años y dos meses se le hacía difícil hacer una apreciación exacta.

El profesional aclaró que Fabiola no lo llamó por algún otro golpe en el cuerpo. Si la asistió tras una cirugía plástica a fines del 2022, en la casa de huéspedes. Pero aclaró que no sabía en donde vivía en ese momento la entonces primera dama y hasta señaló que a fines de 2023 fue con su familia a una cena con el presidente y estaba con Fabiola.

El 14 de agosto pasado, el ex presidente de la Nación Alberto Fernández fue imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, quien denunció las agresiones.

Alberto Fernández. Archivo. EFE/ Daniel Piris

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Fue el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández María Cantero, secuestrado en la causa por corrupción de los seguros, el disparador para que se conociera que Fabiola Yañez estaba siendo golpeada por el ex presidente Alberto Fernández. Allí, tal como publicó hace semanas Infobae, la entonces primera dama le cuenta a la secretaria del ex mandatario lo que estaba pasando: desde las patadas cuando estaba embarazada hasta agarrarla del cuello porque le recriminó un intento de infidelidad con una amiga suya. El ex presidente niega esos hechos.

Hasta ahora, el fiscal ya escuchó como testigos a Cantero, la periodista Alicia Barrios, el intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodriguez y hoy al médico Saavedra. La semana proxima tendrá lugar la declaración de una esteticista aportada por la querella de Fabiola y el jueves será la esperada declaración de Sofía Pacchi, una ex amiga de Fabiola que estuvo en la fiesta de Olivos y que -según la ex primera dama- habría tenido una relación con el ex presidente.

Fuente: Infobae