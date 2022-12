La enfermera acusada de asesinar a cinco bebés rompió el silencio: No hay pruebas en mi contra

Brenda Agüero, la enfermera de 27 años acusada de la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, se declaró inocente y apuntó contra un compañero de trabajo.

“A mí el fiscal (Raúl) Garzón me acusa porque estuve en el hospital todos los días en los que ocurrieron estos casos. Pero no soy la única. Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra mío. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”, dijo en una entrevista con Cadena 3.

La mujer está detenida desde el 20 de agosto en la cárcel para mujeres del complejo penitenciario de Bouwer. Está acusada de matar a los recién nacidos con inyecciones de potasio.

La enfermera es la única de los siete imputados en la causa que se encuentra bajo arresto. También están acusados por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica el exministro de Salud provincial Diego Cardozo, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, el exvicedirector administrativo del Hospital Neonatal Alejandro Escudero Salama, la exdirectora Liliana Asís y las exempleadas jerárquicas Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Qué dijo Brenda Agüero, la enfermera acusada de matar a cinco bebés

En sus primeras declaraciones tras su detención, la enfermera negó además que haya buscado en Google como suministrar potasio, uno de puntos clave en la acusación en su contra.

Agüero dijo que no es la única que estuvo en el hospital los días en que murieron los cinco bebés. Según Cadena 3, hay más de 10 empleados que coinciden en las fechas en que se reportaron los fallecimientos entre marzo y junio.

En ese sentido, apuntó contra uno de sus colegas. “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”, sostuvo

Además, señaló que le llamó la atención, al leer el expediente, que este compañero declaró que sabía dónde estaba el potasio “en Neonatología”, que lo aplicaban las enfermeras y que solo había una ampolla. “Sabía todo este chico. Yo no manipulaba potasio”, afirmó.

Agüero cuestionó al fiscal Garzón, que fue recusado hace pocos días. En ese punto, recordó que en noviembre se quejó porque continuaba aislada desde hacía tres meses, recibía la comida por una puerta y no tenía contacto con nadie. El fiscal “me respondió que esto no era Disney y me dijo que tenía indicios para condenarme”, contó.

Cómo fue el caso de la muerte de cinco bebés en un hospital de Córdoba

El informe que presentó el fiscal Raúl Garzón reveló que la enfermera imputada por la muerte de al menos cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, aplicaba dosis de potasio por encima de la ropa y en la parte de atrás de los cuerpos. Las muertes fueron entre marzo y junio.

Garzón llegó a la conclusión de que Agüero actuaba sola en la sala de recuperación cuando sostenía a las víctimas en brazos.

Además, el fiscal dijo que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina. También leyó en Internet sobre técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos en bebés y un texto sobre cómo actuar durante el duelo por la muerte de un niño, entre otras cosas.

La fiscalía sostuvo además que los hechos cesaron cuando Agüero quedó desvinculada. También llamó la atención su intento de mudarse a Buenos Aires.

