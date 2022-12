Macri: "Que me tilden de mufa me resbala, están mal de la cabeza"

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, habló por primera vez del apoco de “mufa” utilizado en las redes sociales en relación al desempeñó de la Selección nacional en el Mundial de Fútbol que se disputa en Qatar. En este contexto, apuntó contra el populismo que, según el, busca “agraviar y descalificar a los que piensan distinto”. “Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mi me resbala”, sentenció.

Cabe mencionar que el argentino se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. En una entrevista expresó: “No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años, estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave".

Consultado en Radio Rivadavia sobre el partido ante Croacia por la semifinal de la Copa del Mundo, afirmó: “Es durísimo, para mi el mejor equipo del mundial, no tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”.

Para Macri, “el Gobierno no tiene nada que ver” con los méritos de la Selección. A su vez, señaló: “Tenemos muchas chances de hacer el Mundial 2030. Empezando por el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay”.

En otro pasaje de la entrevista, Macri evitó dar una definición sobre la postura de Juntos por el Cambio ante el nuevo proyecto de blanqueo presentado por el Gobierno. “Llamé a gente del equipo para que me den una opinión sobre el alcance, para qué y cómo se hace; para entender si contribuye al futuro de la Argentina”.

“Siempre la convicción que hemos tenido en Juntos por el Cambio es hacer lo que sea mejor para la argentina, no importa si ayuda o no al Gobierno actual. Todo lo que sea que aliviane el desastre que han hecho en estos tres años hay que hacerlo sin esperar a que nosotros volvamos al poder”, amplió.

En otra crítica al populismo, en sintonía con sus últimas declaraciones, el ex presidente expresó: “Nos hemos enamorado de ideas ideológicamente atractivas pero muy destructivas para la Argentina, que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora, y no hemos respetado la ley, la constitución, no hemos sacado los recursos naturales”.

“Si el año que viene nosotros entendemos que tenemos que ser parte del mundo, cumplir con la ley, honestos, respetuosos, transparentes, y que la inversión trae empleo, y el empleo progreso y se reduce la pobreza, podemos hacer en los próximos 40 años algo igual o más maravilloso que lo que hicieron en Qatar”, finalizó.

Con relación a la suerte de la Selección, Macri señaló la semana pasada que prefiere a “Messi campeón del Mundial que ser Presidente de nuevo”.