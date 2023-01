Messi reveló qué fue lo que dijo cuándo Montiel fue a patear el penal

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, habló de todo en la primera entrevista luego de ser campeón del mundo y confesó qué fue lo que dijo segundos antes de que Gonzalo Montiel metiera el penal que bordó la tercera estrella en la camiseta.

”En realidad no me acuerdo bien pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo, más en ese momento", comenzó en un mano a mano con Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

Y agregó el 10: "Pero creo que iba por ahí de decirle a Montiel, hacelo terminalo acá. Era como pedirle a él, a Dios, a todo el mundo, que se termine. Lo de mi abuela y Diego, la verdad que no”.