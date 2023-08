"Mi mejor amiga ya no está": los compañeros de Morena volvieron a la escuela en donde fue asesinada

La Escuela N° 60 Almafuerte retomó sus actividades casi una semana después del brutal asesinato de Morena Domínguez . Tras el trauma de verla agonizar y morir en la entrada de la institución, los chicos volvieron, pero con la vida trastocada por el miedo.

“Lo único que yo quiero, de corazón, es que haya seguridad y que no haya otra Morena”, pidió Elián, el compañero de Morena que lloró frente al país por la impotencia y el pánico.

Su mamá contó que el nene y otras compañeras de clase se mantuvieron en contacto estos días para tratar de sobrellevar juntos el duelo, pero están devastados y ella, como madre, imagina el dolor de los familiares. “Yo me puse en el lugar del papá. Ahora, él tendría que estar trayendo a la nena al colegio como nosotros y no puede”, agregó.

“Yo hablaba con ella, se reía, yo intentaba hacerla reír”, contó Elián con la voz quebrada, todavía sin poder creer que perdió a una amiga. “Yo pienso, ¿cómo le pueden hacer eso a una nena? ¿Qué tiene la mochila? ¿Solo por un celular que, encima, estaba un poco roto, entonces lo tiraron?”, lamentó.

Los compañeros, junto con sus madres, se reunieron este martes frente a la escuela para, una vez más, levantar carteles con el rostro de Morena y pedidos de justicia.

Priscilla, una amiga de la víctima, también expresó su dolor por tener que volver a clase sin ella: “Mi mejor amiga no está. Va a ser todo muy diferente ahora. A veces, hablo con mamá y le pregunto '¿por qué le pasó eso, habiendo tantas personas en el mundo y le tocó a mi mejor amiga?'”, dijo y agregó: “Yo la amaba. No sabía que iba a ser la última vez que iba a ver, y lo último que ella me dijo fue: '¡Chao, Pri, te amo!'. Nunca voy a olvidar eso”.

Las madres que conversaron con este medio aseguraron que los pequeños no se sienten preparados para volver. “Yo, ayer, no traje a mi hijo porque no quiso venir. Hoy (martes), lo traje a la fuerza, le dije 'la vida sigue, ustedes tienen que seguir y tienen que estudiar'”, aseveró una. “Costó y va a costar un montón, porque ahora se acerca la fiestita de egresados de ellos y va haber un lugar vacío”, contó otra.

La pequeña perdió la vida debido a una hemorragia interna ocasionada por una grave lesión en el hígado. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, de acuerdo con los resultados de la pericia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, "la autopsia reveló que la nena falleció por un desgarro en el hígado producto del golpe profundo que recibió". Los resultados preliminares apuntan a que el golpe sufrido en el área abdominal fue la causa directa de la hemorragia interna que resultó mortal para la joven Morena.

Este trágico incidente tuvo lugar cuando Morena Domínguez fue atacada por motochorros momentos antes de ingresar a la escuela. Los delincuentes la golpearon con violencia en su intento de robarle un celular que solo estaba conectado a una red WiFi debido a la falta de pago del chip.

Por el crimen de Morena, las autoridades detuvieron a dos sospechosos: los hermanos Darío Humberto Madariaga, conocido como "Lolo", de 25 años; y Miguel Ángel Madariaga, de 28 años. Ambos enfrentan cargos por "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento". Además, se reveló que la moto utilizada en el ataque tenía un pedido de secuestro debido a un incidente ocurrido el día anterior.

Los sospechosos, originarios del barrio Acuba de Villa Caraza de Lanús, cuentan con antecedentes penales. El hermano menor enfrenta una causa por tentativa de robo en 2019, mientras que el mayor tiene tres casos previos: encubrimiento agravado en 2019, encubrimiento en 2021 y en febrero del presente año, cargos por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

