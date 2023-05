Multan por tomar mate manejando: a quiénes afecta y cuánto se debe pagar

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, manejar un vehículo mientras se toma mate puede ser tan peligroso como manejar a ciegas una cuadra o conducir hablando por teléfono. Sin embargo, en Argentina solo una provincia prohíbe esta práctica y en caso de incumplirla se aplican severas multas.

Si bien no hay una normativa que lo prohíba exactamente en el apartado 'Reglas Generales de Conducción', por lo que en principio no se podría multar a un conductor por tomar mate, si se podría sancionar por no manejar con ambas manos sobre el volante. A pesar de todo, existe una provincia en la que sí se tiene registro de conductores infraccionados por hacerlo.

Qué provincia puede multar a los conductores por tomar mate

La Ley Nacional de Tránsito no multa a quienes toman mate mientras conducen. Sin embargo, en Mendoza se considera una falta gravísima, por lo que se multa con 1000 unidades fijas. Y cada una de ellas tiene actualmente un valor de 54 pesos.

Esto quiere decir que, quien sea sorprendido cometiendo esta infracción, deberá enfrentarse a una multa de $54.000.

Por qué no se recomienda tomar mates mientras se maneja

Es importante recordar que no sólo no se le permite tomar mates a quien conduce el vehículo, sino que tampoco se recomienda que otros ocupantes lo hagan, ya que cualquier maniobra brusca podría provocar un accidente aún mayor por las siguientes causas:

Según la ANSV, "un auto que viaja a 100 km/h recorre 28 metros en un segundo, por lo que cuatro segundos cebando un mate sería como manejar una cuadra entera con los ojos vendados".

Durante el proceso de preparación, salpicarse con el agua caliente o el derrame de la yerba podría ocasionar una quemadura en los pasajeros e incluso en quien lleva el volante, haciéndole perder el control del vehículo.

Ante una maniobra o un impacto imprevistos, la bombilla puede transformarse en un elemento cortante que puede provocar serios daños en los ocupantes del vehículo.

También, ante un accidente, el mate y el termo se convertirían en dos elementos contundentes.

