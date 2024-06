Para los fiscales del caso Loan, la exfuncionaria y su marido "organizaron la desaparición"

La investigación por la desaparición de Loan Peña, que tiene a cinco imputados por el delito de trata de personas, pasó al fuero federal . Así lo confirmaron luego de la conferencia de prensa de los fiscales de Corrientes, donde explicaron por qué declinaban la competencia. El caso ya entró a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

"El jueves nos avisaron que se había perdido y se empezó a buscar, también con los vecinos. El viernes me constituyo a la localidad de 9 de Julio y en ese momento la señal era escasa. Me comunico con la gente de Alerta Sofía, le pedí la autorización a los papas de Loan para publicar la foto del niño", dijo el fiscal Juan Carlos Castillo.

Asimismo, señaló: "Desde el primer momento no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño". También detalló que activó la alerta amarilla a la Interpol para advertir de la situación en las diferentes fronteras.

"Hay información sensible que no podremos decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas", sostuvo. Además, dijo: "Hemos notado inconsistencias. Entendimos que había un entorpecimiento en la investigación. Hemos decidido ordenar la detención del comisario".

Asimismo, consideró que hay una "responsabilidad organizativa" en el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez para efectuar la desaparición.

Luego tomó la palabra el fiscal Guillermo Barry, quien destacó la activación de la Alerta Sofía a las 24 horas de la desaparición de Loan Danilo Peña. En la misma línea que su colega Castillo, indicó: "Tenemos material probatorio incorporado al legajo pero que no podemos hablar para no comprometer los resultados de la investigación".

Detalló cómo resultó la Cámara Gesell realizada a los nenes que estuvieron presentes en el almuerzo: "Si bien tuvimos esa primera versión brindada por los niños, tuvimos un panorama más claro cuando los llevamos a la escena. Nos contaron todo el recorrido desde la casa de la abuela hasta el naranjal. Lo más importante fue determinar a dónde había sido perdido de vista Loan. Todos coincidieron que la dirección que había tomado Loan era hacia la casa de la abuela".

"También hicimos reconstrucción del hecho con los imputados Benítez y Millapi. Sus manifestaciones están dentro del derecho de defensa, no llegamos a ninguna explicación. Ninguno de ellos pudo explicar dónde, ni cómo ni cuándo desapareció Loan. No teníamos ninguna referencia", precisó y dijo que con sus declaraciones empezó a perder fuerza la hipótesis de que el nene se había extraviado.

"Hubo varios días de rastrillajes sin resultados", dijo y advirtió: "Evidentemente Loan no salió de esa zona. La zapatilla fue colocada. Loan nunca llegó a ese lugar".

"Hubo una clara alteración de la escena del hecho", a la que el fiscal Barry adjudicó al comisario Walter Maciel.

Según planteó el fiscal, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez "hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación del niño".

Fuente: Todo Noticias e Infobae.