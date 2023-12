Pensionados ANSES: las incompatibilidades con AUH y AUE que anulan el cobro de diciembre 2023

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha especificado las incompatibilidades que afectarán a los beneficiarios de pensiones no contributivas en relación con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante diciembre de 2023.

Según lo indicado en el portal oficial del organismo previsional, no será posible percibir simultáneamente una Pensión no Contributiva por Invalidez junto con la AUH. Asimismo, las pensiones por discapacidad no serán compatibles con la AUE.

¿Qué sucede con los pensionados que cobran AUH o AUE?

Aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que reciben habitualmente la AUH o AUE dejarán de recibir una de estas dos ayudas sociales. En caso de otorgarse la pensión, se suspenderá la AUH o AUE correspondiente, siendo reemplazada por la Asignación Familiar por Hijo o Prenatal, según corresponda.

¿Cómo tramitar la Pensión no Contributiva por Invalidez?

El proceso para solicitar la Pensión no Contributiva por Invalidez se puede llevar a cabo a través del sitio web oficial de ANSES, la aplicación Mi ANSES o de manera presencial con un turno previo. En el trámite en línea, se debe ingresar con la Clave de la Seguridad Social, verificar la actualización de los datos personales y familiares, acceder a "Mi ANSES", seleccionar "Solicitud de Prestaciones", elegir "Pensión No Contributiva por Invalidez" y seguir los pasos indicados.

ANSES: Fechas de cobro de la Pensión No Contributiva por Invalidez

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de diciembre

ANSES: Fechas de cobro de la AUH y AUE

Se indican las fechas de cobro de la AUH y AUE según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre