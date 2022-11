Pequeño alivio en Orán: se registró una leve lluvia

Vecinos de la zona aseguraron que la lluvia no alcanzó para sofocar los incendios, pero sí mitigó levente el panorama.

La provincia vecina de Salta está siendo ferozmente castigada por los incendios forestales que ya consumieron más de 40 mil hectáreas y que amenaza con seguir avanzando.

Tras varios días de trabajo intenso, llegó la lluvia para dar un poco de alivio a brigadistas y bomberos que trabajan en la zona.

En diálogo con Somos Jujuy, Maximiliano Conegliano periodista de Salta, explicó: “Anoche llovió, pero no fue una gran lluvia. Acá hace falta mucha agua en materia de lluvia”.

Luego aseguró: “Estas lluvias que no son fuertes, sirven para humedecer un poco el ambiente y generar un poco de humedad para que no esté tan seco, pero más allá de eso no pasa”.

Incendios Forestales en Salta

Se logró controlar el incendio forestal que se combatió intensamente en el Cerro Finca La Calavera ubicado en el Paraje Bella Vista del departamento Chicoana. Se dispuso una guardia de ceniza y se planifican las acciones de relevamiento y estudio técnico.

Más de 150 personas distribuidas en 6 grupos operativos realizaron intensas tareas de sofocación en los focos que permanecían activos.

Se hicieron trabajos coordinados de sofocación y trabajos técnicos de contención por medio de líneas defensivas para evitar la propagación del fuego divididos en grupos operativos de ataque directo e indirecto.

Trabajaron de forma coordinada Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Castañares, El Carril, Vaqueros, Rosario de Lerma y Tucumán. También profesionales de Defensa Civil, Policías de las Unidades Regionales 1 y 11, Brigada Sur del SNMF y colaboradores baqueanos de la zona.