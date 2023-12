Qué va a pasar con Potenciar Trabajo en 2024 en el Gobierno de Javier Milei

Desde el 1 de enero de 2024, el programa social Potenciar Trabajo experimentará cambios sustanciales. El gobierno saliente ha delineado modificaciones y se anticipa que el próximo brindará más detalles sobre la evolución del programa.

Según lo anunciado en el Boletín Oficial, todos los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo serán incorporados al Programa de Inclusión Laboral. Además, el programa dejará de estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Trabajo.

Plan Potenciar Trabajo: nuevos requisitos para mantener la prestación

El ministro de Economía, Sergio Massa, ha establecido requisitos adicionales para continuar recibiendo la prestación. Los beneficiarios deberán cumplir con lo siguiente:

Estar registrados en las bolsas de empleo locales y en las gerencias de empleo.

Presentar informes de contraprestación en las unidades ejecutoras del programa y en actividades relacionadas con provincias, municipios o empresas.

Plan Potenciar Trabajo: actualizaciones en los beneficios en diciembre y cambios electorales

Se espera que, durante la transición electoral, el presidente electo revele posibles ajustes en el programa, considerando el traslado del Ministerio de Trabajo al ámbito de Capital Humano. Hasta el momento, se ha confirmado un aumento del 12% y un bono extraordinario de $10,000, totalizando $73,000 para los beneficiarios en diciembre.

Plan Potenciar Trabajo: Bajas y reapertura de cuentas

El Ministerio de Desarrollo Social identificó a usuarios que no utilizaron sus cuentas entre marzo y julio de 2023. Como resultado, 144,424 cuentas fueron cerradas, ya que no mostraron acreditaciones ni saldos en los 90 días previos al 5 de julio de 2023. No obstante, los titulares pueden solicitar la reapertura de estas cuentas en el banco correspondiente.