Rodríguez Larreta: "La policía de la Ciudad salvó a Berni, que debería agradecer en vez de insultar"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , le respondió este martes al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras la agresión que sufrió en la manifestación por el asesinato de un colectivero en La Matanza.

"Valoro el trabajo de la Policía de la Ciudad, que lo salvó al señor Berni", sostuvo Larreta, quien remarcó que la fuerza porteña "frenó una situación de muchísima violencia" cuando los manifestantes se abalanzaron contra el funcionario de Kicillof a un costado de la General Paz.

Las palabras de Larreta, durante una presentación de la campaña contra el dengue en la Ciudad, llegaron como respuesta a las críticas que Berni le había hecho a la policía porteña, a la que acusó de llevárselo "detenido" del lugar que él no quería abandonar.

"Salí de donde estaba y ahí fui sorprendido en la buena fe, porque vi a la Policía al lado mío y en vez de cuidarme, me agarraron y yo luchaba por soltarme", relató Berni, quien aseguró que "el golpe más fuerte" que tiene es el de una pedrada que recibió cuando fue a ayudar "a un trabajador al que le pegaron con un escudo".

Por todo ello, Larreta valorizó este martes el accionar de la Policía de la Ciudad y pidió no entrar en polémicas. "Para esto tiene que estar la policía, para evitar una situación de muchísima violencia. No me engancho en los insultos", dijo.

A su vez, aseguró que le parece "una falta de respeto ver a los políticos peleándose" después de escuchar "al señor Berni diciendo que lo va a insultar a Burzaco".

"Basta de insultos, arremanguémonos y laburemos. No vamos a ningún lado con agresión. Con insultos tenemos el país que tenemos", remarcó.

Berni había dicho en una entrevista que dio el lunes por la noche que Burzaco, actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, no lo llamó después de la agresión. "Y mejor que no me llame, porque se va a comer flor de insulto", disparó.

"No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto. Esto no se hace. No puede poner en riesgo la vida de una persona", se quejó Berni.

"En vez de agradecer quiere insultar a Burzaco", se lamentó también Larreta, precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio, en diálogo con FM Blue. Allí reiteró también que "las imágenes son contundentes" y que "la Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro".

"La síntesis de la Argentina que yo no quiero es lo que dice Berni hoy. Insultar al otro cuando debería pensar en hablar con Burzaco para que trabajemos juntos", agregó.

Pero Larreta fue hoy más allá y se metió en el terreno de Berni en la provincia. En conferencia de prensa, acompañado por algunos de sus ministros, se puso en modo campaña y habló del Conurbano.

"La seguridad del conurbano es un drama, la gente tiene miedo. Esa es la vida hoy en el conurbano alrededor de la Ciudad", afirmó, en una declaración que difícilmente no haga mella en la administración de Kicillof.

"No digo que en la Ciudad no haya casos, pero tenemos los delitos más bajos de la historia, somos la capital más segura de Latinoamérica. Y mientras tanto, cruzamos la Gral Paz y vemos que la gente tiene miedo, las entraderas, a los chicos hay que acompañarlos a la parada del colectivo, rejas, la policía que no está", agregó.

Y cerró su respuesta en modo candidato: "Así como mejoramos en la Ciudad también lo vamos a hacer en el conurbano, trabajando, no hay soluciones mágicas, hay que trabajar y trabajar, tener un plan y sostenerlo en el tiempo".

Fuente: Clarín