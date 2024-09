Sigue el conflicto aeronáutico: ATE anunció paro para este jueves

La situación en el ámbito aeronáutico se agudiza, ya que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para este jueves 19, que impactará en 27 aeropuertos del país.

El origen del conflicto radica principalmente en un desacuerdo en las negociaciones salariales, pero también hay descontento por la desregulación del sector y la reciente reglamentación de los servicios esenciales. Los gremios del sector aeronáutico decidieron llevar este último tema a la Justicia, argumentando que afecta el derecho a la huelga y que es inconstitucional. En este contexto, ATE decidió avanzar con su paro programado para el jueves. Además, otros dos sindicatos se reunirán ese mismo día para evaluar posibles nuevas acciones de protesta. "Lo más probable es que la tensión aumente", señalaron fuentes del sector.

En cuanto al paro de ATE, su líder, Rodolfo Aguiar, explicó: "Este jueves cesaremos la prestación de servicios en dos bloques horarios, garantizando únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios y de aeronaves del Estado. Las asambleas han dejado claro que, si no recibimos respuestas, profundizaremos las medidas en los próximos días". El cese de actividades se realizará en dos etapas: la primera de 6 a 12 horas y la segunda de 17 a 22 horas.

Desde Aerolíneas Argentinas, sin embargo, se minimizó el posible impacto de esta medida. "La ANAC se asegura de que haya equipos de emergencia disponibles en los aeropuertos, incluyendo bomberos y personal médico. Por lo tanto, solo se vería afectada la operación en aquellos aeropuertos donde dicho personal dependa directamente de la ANAC", aclararon.

Mientras tanto, el sindicato de Aeronavegantes, liderado por Juan Pablo Brey, llevará a cabo una reunión con sus afiliados el mismo jueves a las 14 horas. Se espera que en este encuentro se discutan los pasos a seguir, que podrían incluir nuevas medidas de fuerza. "La situación es alarmante y crítica; puede surgir cualquier eventualidad. La empresa está lejos de ofrecernos una solución. Es muy probable que el conflicto se intensifique", advirtieron desde la AAA. También señalaron que "el Gobierno es completamente responsable de no buscar una solución". En este sentido, criticaron que, por primera vez en la historia de las paritarias, la oferta salarial no solo no se incrementó, sino que se redujo a cero, lo que consideran una provocación sin precedentes.