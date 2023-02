Un amigo de Fernando Báez Sosa publicó una emotiva carta a horas del veredicto

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores dará a conocer la sentencia del juicio a los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Horas antes del veredicto, Tomás D'Alessandro, el amigo íntimo de Fernando que estuvo en la trágica noche de enero de 2020, publicó una conmovedora carta abierta en la que pidió justicia y dejó un mensaje para toda la sociedad: “Involucrate”.

Aquella noche, el joven no solo vio lo que pasó a la salida del boliche, sino que también recibió una golpiza por parte de varios de los rugbiers al intentar defender a su amigo. Después de tres años, los volvió a mirar a la cara como testigo y víctima en el juicio que este lunes llegará a su fin.

“Durante todo este tiempo y las experiencias vividas estuve reflexionando acerca de un montón de cosas, y quiero aprovechar el momento para decirle algunas palabras a todo aquel que le interese. INVOLUCRATE. Simplemente eso. Involucrate para defender a un amigo, involucrate para ayudar a alguien que lo necesite, involucrate para darle un poco de paz a algún familiar que está pasando un mal momento”, comienza el posteo que hizo en sus redes sociales.

Acompañado de una foto con Fernando, el mensaje continúa: “Involucrate para brindar un poco de luz en momentos oscuros, involucrate aunque ello implique arriesgarse a uno mismo, involucrate aunque tengas miedo y no sepas lo que puede pasar, involucrate aunque otros te digan que no lo hagas, involucrate aunque pienses que tenés todo para perder. No te haces una idea de lo que podes generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo”.

“Animate a involucrate, y animate a HACER, porque la vida se trata de eso, de HACER. Empezá la carrera que tanto querés estudiar, postulate para ese trabajo que tanto buscas, decile lo que sentís a esa persona que tanto te gusta, embarcate en ese proyecto que tanto miedo tenés de empezar. Pero no te quedes con las ganas, porque la vida es demasiado corta como para arrepentirte por algo que querías hacer, pero que no hiciste”, escribió hacia el final de la carta.

En el último párrafo vuelve a recordar a su amigo y reiteró el pedido del cual se hicieron eco más de 200 personas en los comentarios: “Para ir cerrando, quiero agradecerles a todos por sus mensajes y hacer un pedido que ya es más que conocido, pero que nunca está de más recordar. ¡¡¡JUSTICIA POR FER!!!”.

Tomás declaró en la segunda jornada del juicio por el crimen ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1. En su testimonio, aseguró que sufrió “tres trompadas” dentro de Le Brique y mencionó a Lucas Pertossi como uno de los principales agresores y a Matías Benicelli .

Fue el único de los doce amigos de Fernando que, después de declarar como testigo, continuó asistiendo a las audiencias. De hecho, estuvo presente en 11 de las 13 jornadas del debate oral y público.

Entre los comentarios realizados en el posteo, resalta el mensaje de uno de los abogados que forma parte del equipo de Fernando Burlando y representa a la familia de Fernando Báez Sosa. Facundo Améndola, que en la última jornada del debate oral compartió una foto fundiéndose en un abrazo con la mamá de la víctima, le brindó su apoyo a Tomás D'Alessandro.

“Tomi sos un gran tipo y se nota que sos un gran amigo. Te involucraste y siempre vas a poder sentirte orgulloso de eso. Lamentablemente, hay veces que la vida nos cruza con personas de mie***, pero eso ya no depende de nosotros. Sos un chico joven y veo que tenés las cosas muy claras, es muy admirable. Y quedate tranquilo que nunca vamos a parar de decir Justicia por Fer”, escribió el letrado.