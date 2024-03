Violencia narco en Rosario: Sergio Berni aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen ni idea de lo que tienen que hacer

El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió esta mañana a la situación de extrema violencia que vive por estos días la ciudad de Rosario y cuestionó que se le pida colaboración a las Fuerzas Armadas, que por disposición de la Ley de Seguridad Interior solo pueden asistir con la logística. “Es una decisión equivocada”, dijo el exfuncionario, y se explayó: “No tienen ni idea de lo que tienen que hacer porque no están preparadas para eso”.

Para Berni, “se tiene que acudir a los especialistas”. “Esto es tan estúpido como pensar que un maestro puede suplantar a un médico en el hospital por el solo hecho de que los dos usan guardapolvo blanco. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. Ni siquiera tienen la capacidad logística que creen tener. No conocen la inteligencia criminal ni cómo moverse en estos barrios porque no fueron entrenados para eso. Es perder el tiempo”, dijo el exfuncionario de Axel Kicillof en radio La Red.

La ministra Patricia Bullrich espera que el Congreso le dé aval para que el Ejército pueda actuar en el terreno, algo hoy limitado por la Ley de Seguridad Interior. “Las Fuerzas Armadas están atadas”, advirtió. Y pidió: “Hay que abrirles la puerta. Hay que darles la posibilidad de que actúen”.

Según Berni, los efectivos de las Fuerzas Armadas “ni siquiera tienen la voluntad de ir [a Rosario] y cuando un soldado entra al campo de batalla sin voluntad es una baja cantada”. Pese a las críticas, el exministro bonaerense reafirmó el trabajo que sí pueden hacer las Fuerzas Federales porque, en este momento, “me parece que lo más importante es ayudar al Gobierno nacional y a Santa Fe”.

Patricia Bullrich junto a efectivos de Gendarmería y Prefectura en Santa Fe.Marcelo Manera

Berni aseguró que se comunicó con Bullrich, a pedido del gobernador Kicillof, para decirle que la Provincia se ponía a disposición. “Hoy, la logística que tenemos en Buenos Aires está a la vanguardia. Cuando [la ministra] llegue de Rosario vamos a tener una reunión para ayudar a los rosarinos”, indicó.

En su opinión, la problemática en esa ciudad de Santa Fe “se puede resolver”. “Los síntomas que estamos viendo son el comienzo de una profundización de la violencia típica del accionar de estas bandas criminales, por eso tenemos la obligación de ayudar”, dijo Berni, e indicó que este flagelo “no es solo de Rosario, sino que es de toda la Argentina porque lo que no se soluciona se esparce como mancha de aceite, se expande con un efecto amplificado”.

Berni resaltó: “Estamos ante una precariedad muy importante a diferencia de México, en donde se veían camionetas desde donde bajaban con armas automáticas para llevar adelante esos crímenes para generar terror. Pero las imágenes que vimos estos días tienen una precariedad absoluta”. El exministro de Seguridad de Buenos Aires contó que días atrás balearon una comisaría en Rosario “¡en bicicleta!, y no los pudieron detener”.

“En las imágenes tremendas de la estación de servicio - donde un sicario mató a Bruno Bussanich, el joven playero que tenía 25 años - vemos a ese delincuente que tira en ojotas. Nadie profesional va a llevar adelante una actividad de esa manera en ojotas. Eso muestra la precariedad de lo que estamos enfrentando”, se explayó Berni.

Berni dijo que cuando él como ministro de Seguridad viajó en su momento a Rosario “fuimos con todo el peso de lo que necesitábamos para trabajar y en 10 no solo ya teníamos detenidos a una importante cantidad de actores violentos”. Pero, según él, el problema que tiene actualmente la ciudad tuvo como origen que cambió el gobierno. Añadió: “Cambian las formas, van los gendarmes, vuelven los gendarmes, y si las políticas públicas no tienen continuidad estas son las consecuencias, por eso me parece que esta vez hay que hacerlo de una manera que exceda la voluntad de cada uno de los gobiernos”.