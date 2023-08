Votó Patricia Bullrich: "Los procesos electorales tienen que tener un nivel de maduración previo"

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue víctima de un desperfecto técnico cuando llegó a votar en La Rural. Al momento de emitir su voto para las PASO porteñas, la máquina de boleta electrónica dejó de funcionar. Las autoridades de mesa se acercaron a ayudarla, pero continuaron los inconvenientes durante varios minutos.

El problema técnico del cual fue víctima la dirigente del PRO ocurrió luego de que la jueza federal María Servini denunciara inconvenientes en las votaciones de CABA.

Fueron cerca de 15 minutos los que duró el desperfecto en la máquina. La exministra de Seguridad tuvo que utilizar más de una boleta ya que el sistema no le aceptaba el voto. En distintos momentos se acercaron las autoridades de mesa para ayudarla, pero la situación continuó igual.

Si bien en un primer momento se la vio sonriendo, con el correr del tiempo su reacción fue cambiando. Al salir de La Rural, fue consultada sobre el inconveniente: “Me falló la máquina, voté siete veces, vinieron dos técnicos. Inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra que no quería votar. Tuve que esperar, trataron de ayudarme y luego tuvieron que cambiar la máquina y pude votar en otra”, explicó.

“A mí me parece que estos procesos electorales tienen que tener un nivel de maduración previo, hay que probarlos, trabajarlos durante un tiempo largo para ver si funcionan”, sumó y se quejó: “Si a la gente le pasa lo que me pasó a mi, tendrán que esperar en una cola y no es lo normal, lo normal es votar unos minutos e irse”.

En tal sentido, catalogó cómo fue su voto: “Yo tuve una experiencia negativa porque la verdad que votar ocho veces y después cambiar una maquina...”, lamentó.

Anticipó que esperarán el resultado en sus oficinas de camapaña desde las 18:30 hs junto a todo su equipo para esperar el resultaod electoral.

“Tuvimos malas prácticas políticas, tapadas de boletas, mucho cambio de boleta en la provincia de Buenos Aire sy epseremos que esto no cambie la tendencia”, explicó pero manifestó estar tranquila por la gente que pedirá boleta.